WhatsApp no compartirá datos con Facebook según acuerdo

WhasApp se comprometió con el organismo de control de privacidad del Reino Unido a no compartir los datos personales de los usuarios con su propietario, Facebook. La decisión de la Comisionada de Información Elizabeth Denham fue anunciada el miércoles.

WhatsApp, que cuenta con 1.500 millones de usuarios mensuales, no será multado. La decisión significa que cualquier intercambio de datos de los usuarios en el futuro se regirá por las normas de privacidad europeas, que entrarán en vigor en mayo.



"Me complace afirmar que WhatsApp ha firmado una 'promesa' en la que se comprometen públicamente a no compartir datos personales con Facebook", dijo Denham el miércoles.



"WhatsApp se preocupa profundamente por la privacidad de nuestros usuarios. Recopilamos muy pocos datos y cada mensaje está encriptado de extremo a extremo", dijo un vocero de WhatsApp en respuesta a la decisión del Reino Unido.



"Como repetidamente hemos aclarado durante el último año, no estamos compartiendo datos de la forma en que la Comisionada de Información del Reino Unido ha dicho que le preocupa en cualquier lugar de Europa", aseguró.



Facebook, que desde hace meses está en la mira pública por la propagación de las llamadas "noticias falsas", también ha sido interpelado sobre su manejo de los datos de los usuarios a la hora de orientar la publicidad en línea, un negocio que, junto con Google, ha llegado a dominar a nivel mundial.



La comisión de información, autoridad de privacidad del Reino Unido, abrió su investigación en agosto de 2016 después de que WhatsApp, que Facebook compró por 19 mil millones de dólares en 2014, actualizó sus políticas de privacidad para decir que compartiría información con la 'familia' de compañías de Facebook.



Las razones que dio Facebook en el momento argumentaron que el compartir información ayudaría a mejorar los servicios, luchar contra los correos no deseados y mejorar las experiencias de los usuarios, algo que incluye el hacer sugerencias de productos y mostrar ofertas y anuncios relevantes.



En ese momento, los funcionarios de protección de datos expresaron su preocupación frente a que los usuarios de WhatsApp no fueran completamente informados sobre cómo se usaban sus datos ni buscaran su consentimiento.



Investigaciones similares están en curso en Alemania, donde la principal oficina antimonopolio del país, la Federal Cartel Office, ha manifestado que Facebook abusó de su posición dominante en el manejo de los datos de los usuarios, incluso de sus propiedades: WhatsApp e Instagram.



El regulador de privacidad de datos de Francia dijo en diciembre que podría multar a WhatsApp si no cumple con una orden para poner su intercambio de datos de usuario con Facebook en línea con la ley de privacidad francesa.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters