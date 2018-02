WhatsApp permitirá añadir descripciones en los grupos

Los usuarios de Android del servicio de mensajería de WhatsApp podrán añadir descripciones en los grupos. De acuerdo con el sitio WaBetaInfo, que suele adelantar los nuevos servicios de la plataforma, se trata de una característica que estará visible en la parte superior de la sección de información del chat.

Todos los participantes podrán ver el texto, que además se volverá público en caso de que el enlace de invitación se haya compartido con otros usuarios.



Por lo tanto, el sitio especializado recomienda no insertar información sensible en la descripción una vez que se habilite esta opción.



“Cuando un nuevo participante se une al grupo usando un enlace de invitación de grupo (o porque un administrador lo agrega), el nuevo participante verá un cuadro donde estará la descripción”, reseña el sitio.



De acuerdo con WaBetaInfo, la descripción fijada se eliminará automáticamente cuando el usuario abandone el chat y no volverá a aparecer. Además, aunque todos los participantes podrán editar este texto, el administrador tendrá la potestad de restringir esta característica.



Por ahora, la función solo está disponible en la versión beta 2.18.54 de WhatsApp pero se espera que pronto llegue a todos los usuarios.



TECNÓSFERA