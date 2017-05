El avance del ciberataque se frena, pero continúan temores

El mundo inició sus labores en alerta por una posible segunda ola de ataques informáticos. Sin embargo, las labores de prevención y contención de la infección parecen haber frenado el avance del programa maligno WannaCry.



Jan Op Gen Oorth, vocero de la Europol, expresó a la agencia AFP que "el número de afectados no parece haber aumentado y la situación en Europa parece haberse estabilizado".

Después del ataque del fin de semana, las empresas asiáticas abrieron hoy con preocupación por la propagación del virus de ransomware .



Se pensaba que China, la segunda economía más grande del mundo seria afectada a gran escala por el WannaCry, afortunadamente, según fuentes oficiales del país, el indice de crecimiento del virus ha sido más lento de lo esperado. Qihoo 360, la empresa china que opera en la seguridad en Internet, constató que el ataque había infectado cerca de 30.000 organizaciones antes de la noche del sábado de las cuales aproximadamente 4000 son instituciones educativas. Afirmó también, que su propagación está disminuyendo. “Las preocupaciones de una infección a gran escala no pasará los limites pensados”, confirmó un portavoz de Qihoo.



Por esto, varios servicios gubernamentales en China, desde el transporte público y seguridad social, hasta la inmigración han sido suspendidos, aunque no está claro si esas suspensiones son resultado del ataque o una medida de prevención urgente para evitar ataques en el futuro.



El resto del continente asiático no ha sido afectado de manera grave: instituciones en Japón e India denunciaron pocas violaciones de seguridad.



Por otro lado, en Indonesia, el Hospital Dharmais en Jakarta especializado en curar el cáncer fue afectado, en un momento se encontraron cerca de 200 personas en las salas de espera después de la infección del virus conocido como WannaCry por falla en los sistemas. Sin embargo, el 70 por ciento de los sistemas pudieron volver a conectarse antes que terminara la mañana.



A pesar de los esfuerzos de un experto británico en seguridad cibernética de 22 años, que descubrió el interruptor para apagar el virus, organizaciones gubernamentales advierten que es solo cuestión de tiempo antes que nuevas formas del virus 'sin interruptor' surjan dentro del código de programación.



Guillaume Poupard, el director de la agencia de seguridad cibernética estatal de Francia, advierte que estos ataques con nuevas formas del virus, pueden iniciar dentro de unos días o semanas. “Los atacantes actualizan su software y otros atacantes potenciales asimilan los métodos y diseñan su propia versión del ransomware” indicó Poupard.

¿Qué sistemas pueden ser más vulnerables?

Los sistemas infectados tienden a ser dispositivos anticuados a los que se les presta poca importancia en las organizaciones afectadas que del mismo modo, operan con una versión de Microsoft obsoleta. Un ejemplo de esto, es la infección del NHS, el servicio nacional de salud en el Reino Unido, que ha sido particularmente polémico, debido a que el estado no brinda los recursos suficientes para la actualización o mejora de los equipos informáticos de la red de hospitales de ese país según la oposición como influencia en las elecciones que tendrán lugar en junio.



Según Jon Ashworth, el portavoz para la salud del partido de la oposición, la reacción del gobierno fue “caótica” e “irresponsable la falta de atención a los consejos de expertos que han salido a lo largo de las ultimas semanas acerca del tema de seguridad.”



El presidente de Microsoft, Brad Smith, reveló en su blog, la conclusión de otros investigadores principales de que el virus nació de una herramienta de hacking diseñada por la NSA, la agencia de seguridad nacional de los EEUU, y luego filtrada en Internet. Desde entonces, Microsoft ha publicado actualizaciones de software, para bloquear la transmisión del virus Wcry.



Frente a esto el presidente ruso, Vladimir Putin, respondió diciendo que la filtración debe ser discutida inmediatamente a nivel político internacional. Dijo que herramientas así, “mas que todo, las que son creadas por los servicios de inteligencia pueden en un futuro dañar de manera grave a quienes la crearon.”



Algunas víctimas del ataque han pagado la cifra de 300 dólares que solicita el ransom a pesar de las advertencias de las autoridades. Según Elliptic Labs, una empresa que monitorea las transacciones de Bitcoin, los hackers hasta ahora sólo han recibido menos de 50,000 dólares.



Las autoridades están trabajando para impedir la propagación de nuevas versiones del virus y recomienda que los usuarios actualicen sus sistemas de antivirus mientras tanto.TECNÓSFERA