Virus y otros programas maliciosos para Mac aumentaron 744 % en 2016

Atrás han quedado los tiempos en que los cibercriminales creaban muy pocas piezas de código malicioso para los computadores de Apple. Atrás han quedado los tiempos en que un Mac era considerado como casi invulnerable a los virus y otras formas de 'malware'.



Así lo demuestra el último reporte de amenazas cibernéticas de la firma de seguridad McAfee Labs.



El informe detalla que la principal forma de programa malicioso que afecta a los Mac es el 'adware', una variante cuyo efecto directo es que el usuario empieza a ver numerosos anuncios no deseados cuando navega por internet. El objetivo del atacante es inducir los clics por parte de su víctima para, de ese modo, incrementar sus ganancias derivadas de las piezas de publicidad digital.

Se ha comprado que el 'adware' no solo ha sido usado como herramienta por parte de organizaciones criminales, sino, incluso, por parte de agencias de publicidad reconocidas y legítimas.



Ejemplo de ello, fue el el caso de la firma de publicidad en línea Yingmob. En julio de 2016, la empresa de seguridad israelí Checkpoint Software alertó que dicha empresa, de origen chino, había diseñado más de 50 muestras de 'adware' y había infectado más de 10 millones de celulares Android. En su momento, se calculó que Yingmob ganaba hasta 300.000 dólares mensuales con esa práctica ilegal.



McAfee no especifica con precisión cómo operan las piezas de 'adware' diseñadas para Mac, pero sí advierte que su volumen aumentó 245 por ciento solo en los últimos tres meses del año 2016.



En total, el año anterior cerró con 460.000 programas maliciosos para Mac. No obstante, es una cifra menor comparada con el registro total de 630 millones de piezas de malware reportadas en todas las plataformas. La mayoría golpea, como cabe esperar, a Windows y a Android.



No todos los 'virus' descubiertos en Mac está relacionados con publicidad. El año pasado se descubrió la primera pieza de 'ransomware' del mundo de la manzana. Se trató de una muestra que se distribuía a través del cliente de BitTorrent Transmission. Con este tipo de código dañino, los atacantes pueden secuestrar los datos del computador y solicitar un pago a cambio de liberarlos.



Otro de los 'malware' descubiertos recibió el nombre de Backdoor.MAC.Eleanor. Se distribuía por medio de una aplicación infectada llamada EasyDoc Converter (para convertir documentos de un formato a otro). Una vez se instalaba en el computador de la víctima, abría la puerta para que los atacantes tomarán control del equipo.



En enero, la compañía MalwareBytes detectó una pieza de 'malware' que, de ejecutarse, lleva a que se abran numerosas ventanas de correo en el Mac hasta acabar con sus recursos y llevarlo al bloqueo.



TECNÓSFERA