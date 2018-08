Virus cerró fábricas del mayor productor mundial de semiconductores

La Taiwán Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores del mundo, anunció que sufrió un incidente ocasionado por un virus informático, pero -señaló- no procedente de piratas cibernéticos.



Tres fábricas de TSMC, ubicadas en las ciudades taiwanesas de Hsinchu, Taichung y Tainan, se vieron seriamente afectadas por un virus, lo que obligó a cerrar líneas de producción y, se teme, afectará al suministro global de semiconductores, según fuentes de la empresa.

Esta no es la primera vez que TSMC se ve atacada de esta manera, pero nunca antes se había visto forzada a cerrar sus líneas de producción.



Las directivas de la firma convocó una reunión de emergencia para afrontar la situación y lanzó una investigación para esclarecer el origen del virus, pero enfatizó que no se trató de un ataque perpetrado por piratas cibernéticos desde fuera de la empresa, señaló la agencia taiwanesa CNA.



El hecho ocurre en un momento crítico para la compañía. Según el diario isleño Pingguo Ribao, esta es precisamente la temporada alta de producción en TSMC y uno de sus principales clientes es Apple, lo que puede afectar al suministro de los productos de esta compañía, incluidos los iPhones, en el mercado mundial.



En mayo, TSMC comenzó a producir el chip A12, que no es menos que el cerebro de la próxima generación de iPhones.