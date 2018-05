¿Virgin Mobile se va de Colombia?

11 de mayo 2018 , 10:14 a.m.

11 de mayo 2018 , 10:14 a.m.

Virgin Mobile, el operador de telecomunicaciones con sede principal en Londres y que tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, Francia, India, Colombia y México, entre otros países, contrató los servicios del banco brasileño BTG Pactual para recibir asesoramiento de sobre un proceso de venta de sus operaciones en América Latina.

Así lo informó la agencia Bloomberg, asegurando que las operaciones de la empresa están valoradas en 300 millones de dólares. Fuentes relacionadas con el tema y que solicitaron no revelar su entidad, dijeron que Telefónica mostró interés pero las conversaciones no avanzaron.



La agencia de noticias dice que existen otros compradores estudiando la propuesta de venta, la cual "pondría fin a los esfuerzos de Virgin Mobile en América Latina de seis años de capitalizar la creciente demanda de servicios de telefonía móvil en la región".

​

La empresa inició operaciones en Chile en 2012 y después se expandió a Colombia y México, donde recibió el apoyo de inversores como Virgin Group, del multimillonario Richard Branson.



El año pasado, Virgin Mobile vendió su negocio en Perú a la española Inkacel. Un plan para establecer operaciones en Brasil y Ecuador no se materializó.

De acuerdo con Bloomberg, uno de los mayores problemas que ha tenido el operador virtual ha sido en el mercado mexicano. En ese país, Virgin Mobile tenía una participación del 0,1 por ciento a finales de 2017, mientras que América Móvil, operador del empresario Carlos Slim, captó el 76 por ciento.



En Colombia, según del último reporte trimestral de 2017 del ministerio TIC, la participación de Virgin Mobile se sitúo 4,51 por ciento. Eso significa que el operador virtual cuenta con 2'803.168 usuarios, mientras que Claro registró 29'352.831.



Virgin Mobile comenzó a ofrecer sus servicios en México apenas un mes antes de que el presidente Enrique Peña Nieto convirtiera en ley una reforma del sector de las telecomunicaciones. El proyecto de ley tenía como objetivo fomentar la competencia y atraer inversiones extranjeras a un sector tradicionalmente dominado por unos cuantos multimillonarios locales, incluido Slim.



TECNÓSFERA

*Con información de Bloomberg