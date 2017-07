Videojuegos que inspiran series de televisión

Los videojuegos generan ganancias de aproximadamente 100.000 millones de dólares al año. Pero la magnitud de esta industria contrasta con su histórica desconexión con el cine. Pese a múltiples intentos, los productores y directores cinematográficos no han logrado trasladar con éxito las historias ni adaptar la esencia de los videojuegos a la gran pantalla. Las críticas negativas y el fracaso en taquilla de Warcraft y Assassin’s Creed lo confirman.

Ahora es la televisión la que está buscando inspiración en aquellos videojuegos que, con el paso del tiempo, han ido desarrollando tramas cada vez más complejas y atractivos estilos de narración. Tienen diferentes nombres y se encuentran en distintas etapas de producción, pero todos cuentan con el potencial para traducirse al lenguaje televisivo. El primero de ellos debutó recientemente en Netflix. Se trata de Castlevania, una miniserie animada para adultos basada en la exitosa saga de videojuegos del mismo nombre que, desde 1986, ha lanzado casi 40 títulos.



La trama de Castlevania gira en torno de una familia de cazadores de vampiros. La serie se inspira en Castlevania III, videojuego en el que el héroe Trevor Belmont tiene la misión de eliminar a Drácula. Fue adaptada del material original por el guionista británico Warren Ellis, pero el nombre más relevante en esta apuesta es el del productor indio Adi Shankar, de 32 años, quien ha sido llamado el Quentin Tarantino de su generación.



“Garantizo personalmente que Cas-tlevania pondrá fin a la mala racha de los videojuegos en las pantallas de cine y televisión, y será la primera buena adaptación de un videojuego en Occidente”, aseguró Shankar cuando se anunció el proyecto y los fans de la saga reaccionaron con temor. Shankar es un ávido jugador y ha usado esa experiencia para realizar la serie. “Si no soy un fan de algo y no entiendo orgánicamente qué es lo genial de ello, entonces no me involucro. No estoy tratando de destruir la cultura de los gamers para ganar dinero”, afirma.



Está por verse qué tan cierta es su afirmación. Shankar, sin embargo, no está dispuesto a dar pie atrás, y hace algunas semanas anunció que está trabajando en una serie de Assassin’s creed, una de las franquicias más populares en el mundo de los videojuegos, y cuya película, con Michael Fassbender, fue un fiasco.



La versión del productor indio será realizada en el mismo formato de animación japonesa de Castlevania y, aunque será una trama original, seguirá la línea narrativa del video-juego, en el que una sociedad secreta de asesinos protege el libre albedrío de la humanidad.



En el último año, se han anunciado otros proyectos. Uno de ellos es la adaptación de Battlefield, una franquicia de videojuegos que debutó en el 2002 y registra más de 60 millones de jugadores. La serie será realizada por Paramount Television, pero todavía no tiene un canal que la distribuya, y, al igual que el videojuego que la inspira, su trama estará ambientada en un contexto de guerra.



Otra iniciativa que se encuentra en preparación es una versión de Life is Strange, un videojuego lanzado en el 2015, galardonado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión como mejor historia y premiado por Peabody por su excelencia. La trama de este videojuego gira en torno de una estudiante de fotografía llamada Max, que tiene la habilidad de retroceder el tiempo y así alterar eventos y decisiones, aunque cada cambio trae consecuencias insospechadas. No está claro aún si la serie seguirá esa historia en particular o si será una apuesta nueva con una premisa similar. Michel Koch, cocreador del juego, explicó: “En Life is Strange lidiamos con un drama adolescente que en su esencia es mucho más complejo. La televisión nos da una oportunidad inigualable para explorar en profundidad el problema e indagar en los matices que el formato del videojuego nos obligó a descartar. Henry Selick, el director de El extraño mundo de Jack y Coraline, unirá fuerzas con los hermanos Russo, que están dirigiendo la próxima entrega de Los vengadores, para adaptar Little Nightmares, un aplaudido videojuego sobre una niña llamada Six que queda atrapada en un tenebroso barco y debe encontrar la forma de escapar. La historia es perfecta para traducirla al lenguaje televisivo; sin embargo, aún no hay detalles de cómo se llevará a la televisión.



Pero la adaptación más esperada de todas es la de The Witcher, la cual fue recientemente anunciada por Netflix. Los tres videojuegos de esta saga se inspiran en las novelas del polaco Andrzej Sapkowski, quien será asesor creativo de la serie, y son considerados como los mejores del siglo.



La historia de The Witcher se ambienta en un mundo medieval de fantasía y su protagonista, Geralt de Rivia, es un guerrero genéticamente alterado para cazar monstruos. The Witcher tiene varias semejanzas con Game of Thrones, incluyendo conspiraciones políticas, personajes complejos y un mundo brutal marcado por la guerra.



