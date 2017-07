Este es el video más visto en Facebook, ¿cuál es la razón de su éxito?

Es un video sencillo, corto y útil. No acude a textos ni voz en off, los tiempos son perfectamente sincronizados, su producción es básica y no necesitó de muchos detalles técnicos. Pero es el video más popular que se ha publicado en Facebook hasta el momento, ya cuenta con 360 millones de reproducciones y se ha compartido 11.384.809 veces en esta red social.



El video muestra siete trucos curiosos e interesantes para organizar la ropa en la casa. Desde convertir las tapas de las latas en ganchos y usar cauchos para que las prendas no se resbalen, hasta una guía de cómo doblar una camiseta de forma sencilla y rápida. En las imágenes también se ven consejos para evitar que queden las marcas de los ganchos y un paso a paso para crear un soporte para organizar las medias.

Pero ¿cuál es la clave del éxito de este contenido que ha sido comentado más de 172 mil veces y que cuenta con 2,5 millones de ‘me gusta’?



El video fue publicado en ‘Blossom’, una página que produce contenidos dirigidos, según su descripción, a mamás millenials y niños, y que ya cuenta con más de 20 millones de seguidores. La publicación no solo resuelve un problema para las audiencias (en este caso el desorden), sino que lo hace de una manera divertida y dinámica. Además sin mayores explicaciones, muestra algunas de las ventajas de aplicar estos trucos: ahorrar espacio y reutilizar materiales reciclables.



Los creadores de este éxito hacen parte de la empresa First Media, dedicada a producir contenidos virales en internet y encargada de otras páginas de Facebook como ‘So Yummy’ y ‘Happier’.



En un blog, la compañía explica algunos de los elementos que tuvieron en cuenta para asegurar que el video fuera viral. En primer lugar, se preguntaron qué motivaría a la gente a estar ansiosa por compartir el contenido. Se dieron cuenta que el video hace sentir a los usuarios inteligentes al mostrar formas innovadoras de organizar de manera más eficiente. Por otro lado, afirman sus creadores, es divertido compartir el material porque cada segmento tiene un ‘factor wow’, lo que mantiene al espectador comprometido hasta el final. Finalmente señalan que compartir este video no pondrá en peligro la reputación del espectador: ¡es divertido, entretenido y útil!



La firma asegura que para volver un contenido viral es necesario plantearse la pregunta de ‘¿por qué alguien compartiría esto?’ Se debe conocer a la audiencia y entender los factores que motivarán al espectador a hacer clic en "compartir".



En este proceso First Media recomienda tener en cuenta algunos interrogantes: ¿cuál será el factor determinante que hará que la gente quiera transmitirlo? ¿es este video útil para otros? ¿Hará que el espectador se sienta vanguardista, innovador o experto en tecnología? ¿Llevará a que se ría en voz alta? ¿Tiene un factor "wow"?



Por ejemplo, otro de los videos populares realizados por la compañía muestra cómo hacer albóndigas rellenas de queso de forma rápida y sencilla. Según la empresa de medios, uno de los mayores factores determinantes para la creación de este video, publicado en ‘So Yummy’, fue que la receta es fácil de hacer, es diferente en su enfoque y el resultado visual es muy provocador.

En la página Blossom también se pueden observar trucos para organizar la cocina, consejos para arreglar una olla quemada sin necesidad de restregar, entre otros.



El video de los trucos superó el publicado por Candance Payne, una madre estadounidense que muestra su emoción por haber comprado una máscara de Chewbacca, el personaje de "La guerra de las galaxias" y que alcanza las 170 millones de reproducciones.



TECNÓSFERA