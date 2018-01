Verizon decidió no vender teléfonos de Huawei

Por las presiones del gobierno de los Estados Unidos, la compañía Verizon Communications informó que abandonó sus planes para vender los teléfonos de Huawei Technologies, incluyendo el último Mate 10 Pro.

Este anuncio se da luego de que AT & T resolviera no incluir en el mercado estadounidense ese mismo modelo.



Fuentes cercanas al tema indican que los teléfonos Huawei siguen funcionando en las redes de las dos compañías, pero que las ventas directas les habrían dado la posibilidad de llegar a más consumidores, que por medio de terceros.



De la misma manera, señalan que la preocupación gubernamental de cara al espionaje chino crea un posible obstáculo en la carrera entre Verizon y AT&T por ofrecer 5G, la nueva generación de servicio móvil súper-rápido.



Mientras tanto, Huawei puja por posicionarse entre los primeros en ofrecer un teléfono con capacidad 5G, pero el dispositivo podría considerarse prohibido para los operadores estadounidenses que están comenzando a ofrecer el servicio de la nueva generación este año en algunas ciudades.



Según se espera, las redes 5G se utilizarán en todo, desde los teléfonos hasta los autos autónomos y la inteligencia artificial, y eso lleva a que los organismos de seguridad estadounidenses y algunos legisladores teman porque los dispositivos 5G fabricados por compañías que tengan lazos estrechos con el gobierno chino lleguen a representar un riesgo para la seguridad.



Esa posibilidad de amenaza ha llevado a la administración del presidente Trump a analizar planes, no solo de mantener los equipos chinos fuera de la red, sino también de nacionalizar la construcción de un sistema 5G como hizo Estados Unidos con las carreteras interestatales en los años 1950.



Sin embargo, ayer la idea fue muy criticada por dirigentes industriales y legisladores de ambos partidos. “Tu teléfono es el principal caballo de Troya”, dijo Roger Entner, analista de Recon Analytics LLC.



“Si alguien controla tu teléfono, puede hacer montones de cosas. En una hipótesis de pesadilla, pueden activar el micrófono o la cámara y, --si alguien trabaja para un contratista de defensa o un fabricante de chips-- puede obtener información sensible”, agregó.



De acuerdo con Bloomberg, Huawei y Verizon se negaron a hacer declaraciones.



REDACCIÓN TECNOSFERA CON BLOOMBERG