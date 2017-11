¿Colombia debería comprar un satélite de comunicaciones?

Un satélite de comunicaciones es puesto en órbita para brindar conectividad a lugares en donde no existe suficiente infraestructura de telecomunicaciones terrestres. De ahí su importancia, sobre todo en un país con las condiciones geográficas de Colombia.

Esta tecnología no es nueva y de ella dependen, por ejemplo, las comunicaciones bancarias, marítimas o petroleras.



Pese a que el país no tiene un satélite de comunicaciones propio, no significa que no utilice dicha tecnología. De hecho, en agosto de este año, la compañía Hughes Network Systems anunció que desplegará internet satelital en el territorio nacional, con el que contempla conectar a aproximadamente 480.000 colombianos.



Se estiman velocidades de descarga de 10-20 Mbps, velocidades de carga de 1-2 Mbps y datos de 30 o 75 giga-bytes.



Pero, ¿por qué no un satélite propio? Jorge Hernando Pedraza, senador conservador, sostiene que adquirir dicha infraestructura consolidaría a Colombia como un referente en la región.

“El país no cuenta hoy con una infraestructura satelital, tiene apenas unos esquemas prestados por servicios de integradores. Hoy es inminente que un Estado tenga su propio acceso satelital por razones de comunicación, por temas de defensa y seguridad nacional y soberanía. Además, podría ser un canal por donde se podría ampliar la cobertura educacional”, agregó el congresista.

La idea no es nueva

El Estado ya había puesto sobre la mesa este asunto. En 2010, el gobierno propuso adquirir un satélite mediante el proyecto Satcol, contemplado en el documento Conpes 3579.



No obstante, el proyecto fue archivado debido a los altos costos (en ese entonces, la inversión ascendía a 250 millones de dólares).



Se estima que en la actualidad un satélite de comunicaciones de alta transmisión de datos puede costar 1.000 millones de dólares. Es una tecnología que se puede adquirir en Estados Unidos, Israel o Europa.



Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, opina que Colombia no debería adquirir un satélite de comunicaciones, pues esos recursos se podrían invertir para generar mayores servicios adquiriendo capacidad en satélites ya existentes.



“La discusión sobre si Colombia debería tener o no su propia infraestructura satelital es de décadas pasadas. No está en el ADN de los países de América Latina gestionar de manera eficiente este tipo de inversiones. Es mejor dedicar esos fondos para que, en un corto plazo, los privados puedan subsidiar ese servicio. No hay ninguna garantía de que tener un satélite pueda ser una política de Estado duradera en el tiempo”, advirtió el ejecutivo.

Consultada por EL TIEMPO, Martha Suárez, directora de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), aseguró que antes de tomar una decisión de compra es necesario conocer las necesidades del país.



“Los satélites de comunicaciones son una tecnología más. Como las demás alternativas (fibra óptica, enlaces microondas y la red celular), tiene sus pros y contras (...). Por eso hay que ser muy pragmático desde el punto de vista técnico y preguntarse qué es lo que de verdad necesitamos. Es importante, por eso, medir la relación beneficio-costo”, agregó.



Añadió: “Si el satélite es para defensa, es evidente su uso. Pero si es para conectarnos a internet, debemos hacer la analogía con la red celular: ¿queremos que sea nuestra o usamos un operador privado?”.



Por su parte, Antonio García Rozo, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), aseguró que antes de pensar en comprar un satélite de comunicaciones, es vital explotar las capacidades de la infraestructura de conectividad que se desplegó con el Plan Nacional de Fibra Óptica que hoy llega a más de 788 municipios y a más de 2.000 instituciones públicas.



"Aprovechar mejor esta infraestructura con tarifas accesibles, permitiría llega a un mayor número de colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas", puntualizó García.



Además, el presidente advirtió que "antes de considerar la viabilidad de un satélite, es necesario dar a conocer los estudios de necesidades que se han realizado en la materia para determinar si se debe realizar una inversión de gran magnitud para el presupuesto del país.

Así funciona un satélite

De acuerdo con la directora de la Ane, un satélite de comunicaciones funciona como un espejo: Antenas receptoras captan señales emitidas desde estaciones en tierra y luego el satélite las capta y se encarga de distribuirlas en la Tierra.



Esta infraestructura funciona en tres bandas de frecuencia:

- C: Permite coberturas continentales

- Ku: Coberturas de medio continente

- Ka: Puede cubrir un departamento



Generalmente, los satélites se ubican a 36.000 kilómetros de altura (puede variar según las necesidades) con respecto a la Tierra. Por tal razón, el tiempo que tarda un mensaje en ir y volver es más largo (latencia), si se compara con la fibra óptica. Estimaciones indican que la latencia en las comunicaciones satelitales pueden ser entre 10 y 15 segundos. Se estima que la vida útil de un satélite es de 15 a 20 años.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

Redactor TECNOLOGÍA @penacamilo