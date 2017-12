¿Vale la pena asegurar mi celular en caso de robo o daño?

El robo de celulares es un delito que no da tregua y sigue aumentando en el país. Cifras de la Fiscalía General de la Nación evidencian que en lo corrido del año se han recibido 51.361 denuncias, un crecimiento del 53 por ciento frente al 2016 (hubo 33.567 reportes).



Frente a este panorama y teniendo en cuenta los elevados costos de los celulares (principalmente los de gama alta) en el país, tanto operadores como empresas aseguradoras y comercios ofrecen pólizas para que los colombianos puedan asegurar sus teléfonos inteligentes en caso de pérdida o daño.

Sin embargo, esa clase de seguros es de muy baja penetración en Colombia pues, de acuerdo con expertos, las personas siguen viendo el seguro como un gasto y no como una herramienta de financiación de posibles pérdidas.



Daniel Serrano, experto en finanzas y seguros, dice que de acuerdo con la coyuntura actual del país es recomendable adquirir un seguro para proteger los dispositivos móviles.



“Teniendo en cuenta las estadísticas tan alarmantes de hurto, la probabilidad de ocurrencia para cada uno de nosotros también se incrementa. De hecho, al ser un bien de uso diario, el daño es latente en este tipo de aparatos y, por ende, existen coberturas de reposición que favorecen al usuario”, señaló Serrano.



El experto afirmó que el valor de estos seguros se ajusta, casi siempre, al valor de los equipos y se consideran deducibles (valores que asume el asegurado) entre el 20 y el 40 por ciento, dependiendo de la aseguradora. Así las cosas, esa firma de seguros cubriría entre el 60 y el 80 por ciento del celular robado, aproximadamente.



Sin embargo, el precio de este servicio varía y depende, en realidad, de la cantidad de personas que estén adquiriendo ese mismo tipo de seguro.



“Cuando todos aportamos con el pago de la prima de cada uno de nuestros seguros, la gran masa cubre las pérdidas de alguno de nosotros. Pero cuando son muy pocos los que aportamos, resulta oneroso pagar tales pérdidas, porque no hay suficientes primas para cubrir las mismas”, añadió el experto.



No obstante, para el mayor Camilo León, jefe de delitos contra la seguridad ciudadana de la Policía Nacional, estos servicios deberían funcionar de la misma manera que aplican para los seguros de un vehículo, porque los ciudadanos están mintiendo acerca de lo que verdaderamente les sucede a sus teléfonos inteligentes.



“No solo las aseguradoras ofrecen la posibilidad de blindar los celulares, también los comercios. Sin embargo, esto está generando que la gente mienta. Por ejemplo, el arreglo de una pantalla puede costar hasta el 50 por ciento del precio del celular. Entonces, si usted está pagando un seguro qué prefiere: ¿reconocer que lo dejó caer o decir que se lo robaron?”, afirmó León.



Es importante que usted tenga en cuenta que cada seguro es diferente y depende de la empresa. Por ejemplo, Julio Enrique Andrade, director de líneas personales de Seguros Mundial, explica que existen servicios por pérdida total, por daños accidentales y por hurto.



“En nuestro caso, no cubrimos el ‘cosquilleo’ y la desaparición misteriosa. Tratamos es el hurto calificado, es decir, el que se define cuando se usa la violencia o el criminal deja en estado de indefensión a la persona que lo porta”, aseveró Andrade.

Catálogo de operadores

Se debe aclarar que para acceder a los seguros de las compañías de telecomunicaciones, es necesario haber adquirido los teléfonos en alguna de estas operadoras.



Movistar, por ejemplo, cuenta con un programa que cubre el hurto simple así como el hurto calificado. También el daño accidental y por falla eléctrica o mecánica.



El servicio está disponible para clientes pospago y corporativos y para quienes adquieran un equipo nuevo, en renovación o en reposición.



TigoUne, por su parte, ofrece dos planes a sus clientes. El primero, les permite a sus usuarios hacer dos reclamaciones al año, una por hurto, ya sea este simple o calificado, y una por daño total.



El segundo plan está expresado en una aplicación llamada ‘Protección Móvil’ que, una vez activada por el usuario, incluye el derecho a una cobertura de hurto calificado en un periodo de seis meses.



De acuerdo con TigoUne, en Colombia cerca de 100.000 usuarios cuentan con el servicio de seguro de terminales: 87.000 bajo la modalidad de ‘SmartApps’ y 13.000 con la de pago adicional en la factura.



Claro, a su vez, cuenta con un servicio denominado ‘Claro Up’, que protege el teléfono del usuario contra robo, daño físico y también falla mecánica o eléctrica.



Es importante aclarar que el valor de estos seguros varía según la gama del celular. Los precios pueden ir desde 6.000 a 40.000 pesos mensuales. Los pagos, generalmente, se realizan mensualmente.

Mercado negro de los celulares

De acuerdo con la Policía Nacional, las modalidades más implementadas por los delincuentes para robar celulares son: el ‘cosquilleo’ (porque es lo que genera menor confrontación entre víctima y victimario), el ‘raponazo’ y por último está el atraco. Según el mayor Camilo León, jefe de delitos contra la seguridad ciudadana, el costo de un celular robado en el mercado negro varía según las intensiones del delincuente.



“Si es para desbloquearlo, liberarlo y ponerlo otra vez en uso, cuesta hasta un 70 u 80 % del valor real. Si el teléfono es para desbaratarlo y venderlo por piezas cuesta hasta un 200 % del valor real”, explicó León.



TECNOLOGÍA

