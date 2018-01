Crean un carro plegable para solucionar problemas de estacionamiento

Earth-1 es un vehículo eléctrico creado por la compañía japonesa Four Link Systems que tiene como objetivo facilitar el proceso de estacionamiento al contar con un chasis compacto capaz de plegarse.

El carro, diseñado por Kunio Okawara, también diseñador del anime Gundam por lo que se asemeje a un robot tipo ‘meca´(personaje del anime o ciencia ficción que hace referencia a un tipo de carro que cuenta con brazos y piernas, parecidos a los transformers, pero sin armas).



Con un simple Joystick, el vehículo se convierte en un robot completamente vertical. Okawara indica que no se trata de un vehículo sino de “un traje que se moviliza” y que incorpora pedales y un volante para ser dirigido por un conductor.

El vehículo plegable de Four Link Systems se adapta a los espacios pequeños. Foto: Reuters

Las luces de freno están ubicadas en dos ‘aletas’ grandes que sobresalen del vehículo eléctrico.



Al transformarse en un robot, las cuatro llantas se unen como si se tratara de las ‘piernas’ del personaje.



Hiroomi Kinoshita, presidente de Four Link Systems, aseguró que “el primer desafío fue construir un automóvil capaz de vencer a un Toyota. El proceso fue un verdadero desafío teniendo en cuenta que es un modelo que no existía fuera del mundo de la ficción, así que la firma tuvo de iniciar el diseño desde cero.



Por el momento no se conoce una fecha exacta de exhibición del vehículo de la ‘startup’, en el que se ha venido trabajando desde hace unos cinco años. Su precio será de 8 millones de yenes, es decir, unos 205 millones de pesos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA