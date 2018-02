Vaunt, las gafas de Intel que podrá llevar todo el día

Las gafas inteligentes que Intel incorpora en el mercado cuentan con un proyector retinal que le permite al usuario ubicar una imagen sobre su globo ocular, pero toda la tecnología está en las patillas y no en el lente de las gafas. Esta característica hace que Vaunt se confunda con unas gafas normales.

Como si se tratara de un smartwatch, las gafas se conectan con su smartphone, permitiendo al usuario ver toda la información de su teléfono, desde consultar los mensajes de WhatsApp hasta ver recetas de cocina.



El propósito de Intel es que el usuario utilice las gafas durante todo el día, por esta razón pesan menos de 50 gramos y tiene la apariencia de unas gafas que se pueden adquirir en cualquier óptica.



A diferencia de otros modelos de gafas inteligentes, como Google Glass o las Spectacles de Snapchat, Vaunt tiene un diseño simple que estuvo a cargo de Itai Vonshak, jefe de productos de New Devices Group (NDG) de Intel, quien pretendía que el accesorio pareciese justamente lo que es: unas gafas.



“Debido a que los productos que se utilizan sobre la cabeza son difíciles de llevar, porque las personas usan muchas cosas que son reflejo de su personalidad, Vaunt se puede llevar puesto todo el día, lo que no sucede con otro tipo de gafas de realidad virtual”, explicó Vonshak para The Verge.



Por el momento no hay una fecha exacta de comercialización de Vaunt, pero el prototipo ya está listo para que desarrolladores de Intel experimenten con futuras aplicaciones. Luego de todas las pruebas estarán disponibles para los consumidores.

REDACCIÓN TECNÓSFERA