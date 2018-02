Dificultades en Snapchat: Rechazo por el nuevo diseño

Snapchat vuelve a estar en aprietos. El nuevo diseño de la aplicación, que fue anunciado en diciembre del año pasado y que busca diversificar sus audiencias, está siendo rechazado por los usuarios. Más de 500.000 personas han firmado una solicitud en la plataforma Change.org para que el diseño anterior regrese. La situación puede afectar a la compañía, que recientemente había logrado superar las expectativas de los inversionistas en la bolsa durante el más reciente cuatrimestre.

La semana pasada, Snapchat dio señales de vida. Las acciones saltaron hasta un 31 por ciento en operaciones extendidas gracias a su nuevo proceso para anunciar, que se implementó a mediados del 2017. Incluso, expertos predijeron un crecimiento de 1.9 millones de nuevos usuarios en 2018. Sin embargo, algunos analistas no son tan optimistas y ya habían planteado su preocupación frente al nuevo diseño.



Rich Greenfield, analista de BTIG, aseguró a Bloomberg la semana pasada que una de las preocupaciones era el rediseño de la aplicación, que aún no está disponible en los principales mercados publicitarios de Snap y que separa el contenido creado por amigos de un usuario del contenido multimedia en general. Para Greenfield, aunque la intención del cambio era hacer a Snapchat más atractivo para un público más amplio, "no está claro si ese será el resultado".



El cambio más notorio fue la división de contenido: a la izquierda de la aplicación aparecen los producidos por "amigos" y a la derecha los más institucionales. Algunos usuarios se quejan de que es más difícil encontrar los contenidos de sus conocidos.



Unos 578.000 usuarios firmaron la petición en línea para Snap Inc anule su actualización. Según explica la descripción en Change.org "muchos usuarios han encontrado que no es más fácil de usar y que, de hecho, muchas herramientas son más difíciles". Los usuarios denuncian que algunas nuevas herramientas "son inútiles" o "frustran los objetivos originales" de la red social.



"¿Cuántas personas tienen que odiar una actualización para que sea reconsiderada?, cuestionó la modelo estadounidense Chrissy Teigen a través de su cuenta de twitter.



Otra queja que reportaron es que la actualización fue automática y que causó una supuesta pérdida de archivos almacenados en la sección de 'Memories'. Ante la inconformidad, algunos usuarios hicieron recomendaciones sobre cómo desinstalar la actualización, pero el equipo de soporte de Snapchat respondió "las soluciones no oficiales para cambiar la apariencia de Snapchat son temporales y pueden terminar bloqueando permanentemente su cuenta o provocar la pérdida de Memories".



Para Debra Aho Williamson, analista principal de eMarketer, había mencionado a Bloomberg que el crecimiento en las audiencias entre los 12 y los 24 años en Snapchat es positivo. Sin embargo, había planteado que "la pregunta será si los usuarios más jóvenes todavía encontrarán Snapchat genial si más de sus padres y abuelos están en él. Esa es la situación en la que se encuentra Facebook".

Una cadena de salidas

El miércoles, Snap anunció que su jefe de ventas, Jeff Lucas, dejará la empresa. Lucas, quien se unió a Snapchat en 2016, fue clave para establecer relaciones con los anunciantes que eran escépticos acerca de gastar dinero en publicidad dentro de la aplicación.



Este sería el tercer ejecutivo líder en abandonar la compañía en los últimos cuatro meses. En enero Snap perdió a su jefe de producto y en noviembre de 2017 a su jefe de ingeniería. Por el momento, la compañía aseguró que no buscará un reemplazo para Jeff Lucas sino que los ejecutivos regionales reportarán labores al director de dstrategia, Imran Khan, ex jefe de Lucas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg y AFP