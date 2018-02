La UE pide a Facebook, Google y Twitter que hagan más por los usuarios

Vera Jourova, comisaria de justicia, consumidores e igualdad de género de la Unión Europea, pidió este jueves a Facebook, Twitter y Google aumentar los esfuerzos por ajustar sus términos y condiciones a la legislación europea.



Las autoridades de protección al consumidor consideran que los esfuerzos de las tecnológicas no son suficientes y que las tres compañías han abordado solo "parcialmente" las preocupaciones sobre su responsabilidad y sobre cómo los usuarios son informados en situaciones como la eliminación de contenido o la terminación de los contratos.

La comisaria aseguró que el desempeño de las redes sociales como plataformas publicitarias y comerciales significa que deben enfrentar las mismas reglas que los proveedores de esos servicios que no están en línea. "Las normas de consumo de la UE deben respetarse y si las empresas no cumplen, deberían enfrentar sanciones", dijo en un comunicado.



Así mismo, Jourova expresó que aunque algunas compañías ahora están haciendo que sus plataformas sean más seguras para los consumidores "es inaceptable que el proceso no esté completo aún y que tome tanto tiempo".



La comisaria explicó que el trío estadounidense accedió a enmendar algunos términos. Entre los acuerdos se encuentra el deber de identificar el contenido comercial y patrocinado y el permitir a los usuarios poder retractarse de las compras en línea.



Las autoridades europeas, que solicitaron los cambios el año pasado y estarán encargadas de supervisar su implementación, tienen el poder de multar a las empresas si no cumplen.



En los últimos meses, las empresas tecnológicas se han enfrentado a un escrutinio estricto en Europa por sus modelos de negocio en asuntos que van desde problemas de privacidad hasta la rapidez con la que eliminan contenido nocivo.



Un vocero de Facebook dijo a Reuters que han trabajado con las autoridades de la UE para hacer cambios en sus términos y "garantizar una mayor transparencia". Además planean lanzar nuevas actualizaciones de los términos durante este año. Los portavoces de Google y Twitter no dieron comentarios.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters