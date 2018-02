Unilever no pautará en Facebook y Google si no frenan las 'Fake News'

La multinacional Unilever, casa matriz de marcas como Dove, Axe y Knorr (por mencionar algunas de las más reconocidas), amenazó este lunes con retirar sus anuncios de las plataformas digitales, entre ellas Facebook y Google, si no se comprometen a combatir las noticias falsas y luchar contra los contenidos nocivos y los contenidos que buscan generar división.

Unilever, es una multinacional anglo holandesa especializada en el fabricación de productos de consumo masivo como alimentos, hogar e higiene personal, que cuenta con un catálogo de más de 400 marcas.



Según Efe, el jefe de publicidad de Unilever, Keith Weed, pronunciará un discurso este lunes durante la conferencia Interactive Advertising Bureau, que se celebra estos días en Palm Desert, en el estado de California, EE.UU.), del que múltiples medios obtuvieron una copia.



"No podemos tener un entorno en el que nuestros consumidores no confían en lo que ven 'online'" escribió Weed en el comunicado. Unilever, es uno de los mayores anunciantes en estas plataformas.



Las razones de Weed son "las noticias falsas, el racismo, el sexismo, los terroristas que difunden sus mensajes de odio y el contenido tóxico dirigido a niños".



Con este mensaje el ejecutivo se une a las voces que reclaman un mejor control sobre los contenidos violentos y discriminatorios que aparecen a través de redes sociales. Los principales afectados frente a la tormenta de noticias falsas y contenidos nocivos han sido Facebook y Youtube (la plataforma de video vía streaming de Google), que han recibido numerosos reclamos por parte de organizaciones de sociedad civil y expertos en salud mental e infancia.



"Esto no es algo que pueda ser dejado aparte o ignorado", expresa Weed en el comunicado. "No podemos continuar apuntalando una cadena de suministro digital -que entrega más de una cuarta parte de nuestra publicidad a nuestros consumidores- que a veces es poco mejor que un pantano en términos de transparencia".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Efe