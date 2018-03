150 millones de cuentas de MyFitnessPal fueron hackeadas

150 millones de cuentas se vieron comprometidas en un ataque a la aplicación de nutrición y ejercicios MyFitnessPal. Así lo anunció la firma Under Armour este jueves al revelar una violación de seguridad que ocurrió en febrero. Las acciones del fabricante de ropa deportiva bajaron en un 3 por ciento.

En un comunicado, la firma deportiva reportó que los datos robados incluyen nombres de usuarios de cuentas, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Aseguró que los números de seguro social, los números de licencia de conducir y los datos de la tarjeta de pago no se vieron comprometidos.



Under Armour dijo que está trabajando con las empresas de seguridad de datos y las fuerzas del orden público, pero no proporcionó detalles sobre cómo los piratas informáticos entraron en su red o extrajeron los datos sin ser atrapados en el acto.



"Continuamos monitoreando actividades sospechosas y coordinando con las autoridades policiales", dijo la compañía, y agregó que estaba reforzando los sistemas que detectan y previenen el acceso no autorizado a la información del usuario.



La firma deportiva empezó a informar a los usuarios el jueves, cuatro días después de conocer el incidente, e realizó un llamado a la comunidad a través de su sitio web para que cambien sus contraseñas lo más pronto posible.



Según SecurityScorecard esta es la mayor violación de datos de este año, y una de las cinco más grandes hasta la fecha, de acuerdo con la cantidad de registros comprometidos. Otros grandes ataques recordados incluyen los 3.000 millones de cuentas de Yahoo comprometidas en un incidente de 2013 y las credenciales de acceso para más de 412 millones de usuarios de sitios web para adultos administrados por FriendFinder Networks Inc en California en 2016.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.