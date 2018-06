Una niña de 9 años, en rehabilitación por adicción a un videojuego

Un caso sin precedentes en Gran Bretaña -por la edad de la afectada y las conductas extremas en que incurrió- ha alarmado por igual a padres y expertos tras revelarse, en medios nacionales, que una niña de 9 años fue llevada por sus padres a un centro de rehabilitación tras su obsesión con el popular videojuego Fortnite.

Según reportó el periódico The Mirror, la niña -de la que se reserva el nombre- llegó a tal grado de adicción con el juego que se levantaba en secreto para seguir jugando en horas de la madrugada y luego se dormía en clase debido a la falta de sueño. Los padres también reportaron que llegó a negarse a ir al baño y de hecho mojar sus pantalones con tal de no apartarse de la pantalla y a golpear a su padre en el rostro cuando trató de confiscar su consola.



En total, se cree que la niña llegó a jugar hasta diez horas diarias.



En declaraciones al medio de comunicación, la mamá de la menor dijo que su hija se veía "retraída, agitada y perturbada" tras sus sesiones de juego.



Fortnite es un título de supervivencia y mundo abierto desarrollado por Epic Games y People Can Fly para las consolas PlayStation 4 y Xbox One, así como los sistemas Microsoft Windows, iOS y Mac OS. Recientemente se anunció que estará disponible también en la Nintendo Switch. El juego, que tiene un modo gratuito que han descrargado ya más de 40 millones de personas, es un combate a muerte entre cien participantes, de los que al final solo emerge un vencedor.