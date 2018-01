1Doc3, el ‘doctor’ virtual creado en Colombia

Mientras usted lee esta línea –tardará cuatro segundos–, cerca de 64 colombianos buscan en la web información sobre salud. Un promedio de 16 personas por segundo preguntan en Google, Yahoo!, Bing y otros motores de búsqueda cuál es el método anticonceptivo más eficaz, qué hacer en caso de sufrir una quemadura o cómo interpretar los resultados de un ecocardiograma. Ahora las dudas médicas son resueltas por el ‘doctor’ internet.

En un estudio del 2013, el Pew Research Center, un instituto que indaga tendencias globales, encontró que el 35 por ciento de los adultos estadounidenses ha consultado en internet, al menos una vez, si sufren alguna enfermedad. “Según los informes que hemos revisado, en Colombia se realizan aproximadamente 1’400.000 búsquedas sobre salud a diario”, comenta el colombiano Javier Cardona, especialista en tecnología y telecomunicaciones.

Cardona se dio cuenta de las fallas existentes en este tipo de consultas, pues “buena parte de la información sobre salud que circula en la web está en blogs y foros creados por gente que se basa en experiencias personales”. Al ver tal panorama, el también administrador de empresas de 37 años ideó un modo de mejorar ese tipo de búsquedas. Fue así como nació 1Doc3.



“Es una plataforma digital que responde en español a las preguntas sobre salud que hacen los usuarios de internet. Las dudas son aclaradas por médicos que reciben el contexto y los datos básicos de cada persona”, explica Cardona, su cofundador.

Se puede acceder a 1Doc3 por medio de la aplicación móvil o la versión web (www.1Doc3.com). Ya en la plataforma se escribe la pregunta en el buscador de la herramienta. De inmediato aparece un número de consultas similares o relacionadas que fueron resueltas por los especialistas vinculados al proyecto. “Hay más de 100.000 preguntas únicas registradas”.



Si en las consultas resueltas con anterioridad no aparece lo que el usuario busca, este tiene la opción de preguntarle directamente a un médico. Solo necesita ingresar la edad, el género y un correo electrónico, a donde es enviada la solución. La plataforma no pide nombres, ya que 1Doc3 tiene como política proteger la identidad de los usuarios. Todas las consultas son gratuitas.



Para quien utiliza la aplicación móvil, la plataforma le notifica que la duda fue resuelta. Un mensaje llega al teléfono celular. Se encuentra disponible para Apple y Android.

Así se materializó la idea

Cuando la 1Doc3 era apenas una idea, Cardona y Nicolás Durán, el otro cofundador, se inscribieron en la iniciativa Apps.co, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). Allí recibieron capacitaciones, revalidaron la pertinencia de su emprendimiento y lo estructuraron.



Dicen que haber participado en Apps.co los impulsó a buscar financiadores. Esa fue la razón para aplicar a Wayra, un programa de la española Telefónica que apoya económica y formativamente a pequeñas compañías innovadoras que apenas están surgiendo. “Obtuvimos nuestra primer financiación y pudimos lanzar el producto”, cuenta Cardona. La plataforma apareció en internet en la segunda mitad del 2013.



A la fecha, 1Doc3 ha resuelto más de 40 millones de preguntas sobre salud en los casi cinco años que lleva en la web. Las preguntas no solo provienen de personas residentes en Colombia, sino también de otros países latinoamericanos, como Venezuela y Argentina, y Estados Unidos. “Aunque en el país está la mayoría de nuestros usuarios (el 49 por ciento), en México se encuentra el 20 por ciento. Es un mercado significativo para nosotros”.



En la plataforma se da respuesta a dudas de todas las especialidades médicas. Desde urología hasta neurología. Desde dermatología hasta sexología. “Uno de los temas más consultados es la salud sexual y reproductiva. Esto tiene que ver con la edad de quienes nos consultan: el 63 por ciento están entre los 18 y los 34 años”.



Si un galeno quiere hacer parte de 1Doc3 debe presentar todos los soportes que lo acrediten como tal. Cada título y certificación es verificada. Tras pasar las evaluaciones realizadas por la compañía, se le da acceso a una herramienta diseñada para contestar las dudas que llegan a la plataforma.



“Es un sistema capaz de clasificar las preguntas según la temática y remitirlas a cada especialista. Trabaja con el servicio Watson IBM, que analiza los textos escritos por los usuarios”, explica Durán, quien, además, es el director de Tecnología.



Los médicos que pertenecen al equipo de 1Doc3 reciben un salario, como cualquier otro empleado de la compañía. En cambio, a los especialistas que colaboran se les paga por respuesta.



Pero si las consultas son gratuitas y los galenos reciben una remuneración, ¿cómo este emprendimiento genera ingresos? Vende contenido sobre salud basado en las consultas a entidades públicas y privadas. También comercializa la plataforma bajo el esquema ‘software as a service’ (software como servicio), donde las empresas pagan por tener acceso a este ‘doctor’ virtual.



Aunque 1Doc3 trabaja de la mano con médicos, Cardona y Durán aclaran que no son una entidad promotora de salud ni emiten diagnósticos. Tampoco formulan medicamentos, pues es una actividad prohibida. “Simplemente somos un servicio que pretende informar y orientar”.

El reconocimiento de Zuckerberg

Las redes sociales son grandes aliadas para este emprendimiento de no más de 20 empleados, entre los que hay desarrolladores web, diseñadores, médicos y ‘community managers’. “Muchos de los usuarios han llegado a través de Twitter y Facebook. En nuestras cuentas publicamos videos e infografías sobre temas interesantes para los seguidores”, señala Durán.



Precisamente el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, conoció el trabajo de 1Doc3 y lo incluyó en la iniciativa Free Basics, anteriormente llamada Internet.org. Es un paquete de herramientas digitales sin costo para comunidades o regiones remotas que no tienen la posibilidad de conectarse a internet. Funciona con la ayuda de operadores de telefonía local y está habilitado en 37 países, incluido Colombia.



“Hacemos presencia a nivel internacional gracias a Free Basics, registrando un buen desempeño. Se han beneficiado poblaciones muy apartadas. Incluso, personas que nunca habían consultado a un médico en su vida”, apunta Cardona.



En la última conferencia de desarrolladores de Facebook, celebrada en el 2015, Zuckerberg habló de 1Doc3. Sobre este proyecto, uno de los principales líderes de la industria tecnológica dijo que era un ejemplo de cómo mejorar las condiciones de las personas por medio de aplicaciones digitales.



“Pensamos que con ciudadanos mejor informados se pueden prevenir muchas cosas. Con información de calidad, las personas acudirán menos al médico y harán un uso más eficiente de los recursos de los sistemas de salud. Creemos que podemos ayudar”, puntualiza Cardona.



JOSÉ DARÍO PUENTES