Los últimos cambios de WhatsApp y las redes más exitosas

Los mensajes efímeros –que no permanecen por siempre en la red, sino que se eliminan automáticamente 24 horas después de publicados, o incluso tan pronto son vistos por un destinatario– se han convertido en una estrategia de las redes sociales para acaparar una mayor cantidad de usuarios, sobre todo entre los ‘millennials’. Instagram, WhatsApp y Facebook ya forman parte de esta guerra por este mercado.



De acuerdo con expertos, el éxito de estas herramientas radica en que, además de satisfacer las necesidades del público joven, el usuario es el protagonista.

Snapchat impuso inicialmente el formato, en el que a las fotos y los videos se les pueden poner filtros, ‘stickers’, trazos y textos.



“Es una red generada por el usuario, pero con un giro y es que tú eres el contenido. La gente se empieza a utilizar a sí misma como fuente de creación de contenido, y eso en la ‘generación selfi’ es impresionante”, afirma Andrés Felipe Sánchez, estratega en redes sociales.



Sin embargo, luego de que otras herramientas empezaron a copiar la función, Snapchat –que cuenta con más de 150 millones de usuarios– cedió espacio.



Las ‘Historias’ de Instagram, lanzadas en agosto, le han quitado gran parte del movimiento a esa red social. De acuerdo con un reporte de ‘Techcrunch’, que cita fuentes como servicios analíticos, influenciadores de medios sociales y de talento, Snapchat ha visto una caída en la producción de contenidos de entre un 15 y un 40 por ciento.



“El contenido de Snapchat estaba funcionando, sobre todo, porque los ‘millennials’ no quieren leer y son mucho más audiovisuales. Las otras redes le están apuntando a ese público, que será nuestro potencial consumidor en pocos años y al que no lo tenían tan cautivo con las herramientas de antes”, señaló Fabio Araújo, consultor de marketing digital.



No obstante, los especialistas han manifestado su preocupación al señalar que con esta guerra por los usuarios es posible que se pierda el verdadero objetivo de cada una de las plataformas. En el caso de WhatsApp, explican, el formato no ha tenido una buena aceptación porque sus funciones no son precisamente las de una red social.



“WhatsApp es una necesidad social; ahí tienes desde personas de las que solo guardaste el número una vez, creyendo que lo ibas a necesitar, hasta tus jefes, la gente de tu antiguo trabajo, tus nuevos amigos y tus familiares. Pero no todos mis números telefónicos son de gente que me interesa que se den cuenta de qué estoy haciendo”, dice Sánchez.



De hecho, recientemente WhatsApp informó que estarán habilitados de nuevo los antiguos estados, que habían sido reemplazados por fotos y videos efímeros. Los usuarios tienen de nuevo la opción de redactar un breve texto con frases como: ‘En el trabajo’, ‘No disponible’ o ‘En el gimnasio’.



Lo cierto es que las redes sociales están sedientas por los cambios y las nuevas propuestas que les permitan un mayor enganche y, en consecuencia, un crecimiento en su sistema de anuncios.



Por ejemplo, Facebook está probando un botón de ‘No me gusta’ en Messenger, que ayudará a la compañía de Mark Zuckerberg a tener “un filtro para saber qué mostrar y qué no mostrar sin molestar en el entorno de sus usuarios”, dice Araújo.



Snapchat continúa implementando otras estrategias para recuperar el liderazgo encaminadas a poder conectar con más usuarios. Sus novedosas gafas Spectacles, que permiten grabar contenido de diez segundos que se sube directamente a la aplicación, son una de ellas. A continuación les presentamos algunos de los cambios de las principales plataformas y lo que viene:

WhatsApp

Los cambios:



Nuevos y antiguos estados: el pasado 22 de febrero, los conocidos estados de WhatsApp, en los que los usuarios podían hacer un breve comentario, desaparecieron.



En su lugar fueron reemplazados por fotos y videos que solo duran 24 horas y que son una fiel copia del formato de Snapchat e Instagram. Ahora pueden usarse ambas herramientas.



Medidas de seguridad: permite, de manera opcional, que cuando se quiera activar la aplicación de mensajería en un nuevo móvil se pida al usuario una contraseña que verifique la titularidad de la cuenta.



Lo que viene



Borrar mensajes enviados: pronto habilitará esta opción, incluso de eliminar mensajes enviados antes de que el destinatario los alcance a recibir y a leer.



Según información filtrada por la cuenta @WABetaInfo en Twitter, esta nueva función está siendo probada en la versión beta 2.17.94 para Windows Phone.



Geolocalización en vivo: la incluiría para chats grupales. Con esta opción podría saber la ubicación de los miembros de un grupo con actualizaciones constantes, que permitirían ver si la persona se encuentra en movimiento.

Facebook:

Los cambios



Historias en Messenger: La función de Messenger Day, un nuevo servicio para hacer fotos y videos con una duración de 24 horas, está disponible. Permite añadir fotos, efectos, ‘stickers’ y más de 5.000 marcos para personalizar las publicaciones. Trae habilitadas respuestas predeterminadas y también la opción de reportar el contenido.



Transmisiones en vivo desde el PC: se puede hacer este tipo de videos desde computadores de escritorio y portátiles. Otra de las opciones habilitadas es Facebook Live en una página sin tener que ser administrador. Se logra gracias al rol de ‘Colaborador en vivo’ que permite a los administradores asignar un permiso a determinadas personas.



Lo que viene



Función para reportar contenido falso: será una opción que permite a los usuarios marcar noticias que consideren falsas y engañosas. La nueva característica se llama cuestionada (disputed, en inglés) y está siendo probada. Para confirmar la veracidad de la información, Facebook se apoyará en una red de medios en los que se encuentran sitios como Snopes y Politifact, en Estados Unidos.



Botón de ‘No me gusta’ en Messenger: Facebook estaría probando el apetecido botón de ‘No me gusta’ para que sus usuarios puedan usarlo en las conversaciones.



Al pasar por los mensajes del chat podrá tocar un botón que le permitirá escoger entre ‘Me gusta’, ‘Me entristece’, ‘Me enfada’ o ‘No me gusta’. En la conversación se verá el número de reacciones y una lista para ver quién hizo uso de estas herramientas.



El ‘Tinder’ de Facebook: Discover People permitirá unir a los usuarios que posean intereses en común en una determinada zona. Se ubicará en el menú de navegación entre las pestañas ‘Solicitudes de Dispositivos’ y ‘Buscar wifi’.

Instagram

Los cambios



Álbumes: una nueva actualización de la plataforma permite compartir hasta 10 fotos y videos en una sola publicación. Puede tocar sin soltar para cambiar el orden, aplicar un filtro a todas las fotos o editar una por una. Los álbumes de fotos se ven en la sección de noticias como las demás publicaciones.



Guardar transmisiones en vivo: en enero de este año, la red social habilitó la función de Live Stories para hacer transmisiones en vivo. Sin embargo, una vez terminada la historia en vivo esta desaparece de la aplicación. Ahora los usuarios que inicien un video podrán guardar toda la emisión cuando termine.



Lo que viene



‘Stickers’ con geolocalización en sus filtros: la nueva función da la posibilidad de utilizar ‘stickers’ con la ubicación en Instagram Stories. Esta opción, que ya había sido implementada anteriormente por Snapchat, por ahora solo estará disponible en Nueva York (EE. UU.) y Yakarta (Indonesia) en Android y en la versión 10.11 de iOS.



Snapchat

Los cambios



Chats grupales: a finales del 2016, Snapchat introdujo una característica que permite realizar chats grupales de hasta 16 integrantes. Las conversaciones se eliminan a las 24 horas y cuentan con todas las funciones que dispone la plataforma de fotografías instantáneas, como textos, ‘emojis’, ‘stickers’, ‘gif’, ‘bitmoji’, entre otros.



Encontrar usuarios rápidamente: la plataforma estrenó una herramienta de búsqueda que permite encontrar a otros contactos fácilmente. Ya no será necesario escribir el usuario exacto sino que solo con introducir el nombre saldrán varias opciones.



Lo que viene



Gafas y drones: las gafas Spectacles tienen la capacidad de grabar videos de hasta diez segundos que luego se alimentan con facilidad a la herramienta. Hace pocas semanas se dio a conocer que Snapchat llegó, incluso, a considerar la fabricación de un dron de marca propia para que los usuarios puedan publicar imágenes captadas desde el aire.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción Tecnósfera