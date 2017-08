Nuevo director de Uber insinúa futura salida a Bolsa

31 de agosto 2017 , 10:10 a.m.

El nuevo director de Uber, Dara Khosrowshahi, insinuó este miércoles una salida a bolsa del grupo en 18 a 36 meses, según el Wall Street Journal.

"Khosrowshahi fijó un plazo de 18 a 36 meses para una entrada en Bolsa, siempre indicando que no se trataba de una fecha límite firme", escribió el diario económico, citando a alguien presente en una reunión entre el nuevo patrón y los empleados de la firma líder en alquiler de vehículos privados con conductor.



Consultado sobre ese reporte, Uber no respondió a las preguntas de la AFP. Un posible estreno en el mercado bursátil de Uber, la compañía no cotizada mejor valorada del mundo, siempre ha sido una fuente de especulación.

Uber está valorada en 68.000 millones de dólares, según cálculos sobre las últimas rondas de financiamiento de la compañía. Khosrowshahi, que fue nombrado el martes 29 de agosto en el cargo, vistió una camiseta con el logo de Uber durante el encuentro en la sede de la compañía en San Francisco, según fotos publicadas en internet.



Al iraní-estadounidense se le atribuye haber transformado el sitio de Expedia en una potencia de los servicios globales de viaje, y mantener una buena relación con sus empleados en el proceso.



Sustituye al cofundador de Uber Travis Kalanick, quien fue forzado a renunciar a la cabeza de la empresa en junio, en medio de una ola de escándalos por acusaciones de sexismo, acoso, robo de tecnología, entre otros.



AFP