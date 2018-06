Más de 170.000 conductores han sido bloqueados por Uber en el país

21 de junio 2018 , 11:46 a.m.

La aplicación de transporte Uber reveló que desde el 2017 más de 170.000 conductores han sido bloqueados en Colombia.

De acuerdo con la empresa, esta medida se ha tomado porque los conductores "no cumplen con los estándares de calidad o porque violan a los términos y condiciones y las guías comunitarias de uso de la aplicación".



La aplicación asegura que los conductores bloqueados no cumplían con las "reglas de juego que determinan la forma en la que se debe usar la aplicación y que también autorregulan la relación entre la comunidad Uber".



Así mismo, Uber aseguró que desde la implementación (septiembre de 2017) de la verificación a través de Facebook para usuarios que pagan efectivo se han bloqueado, mensualmente, entre 5.000 y 15.000 personas por no cumplir con los requerimientos de este filtro.



La plataforma también detalló los tiempos de respuesta en caso de cualquier incidente, los cuales son solucionados desde un centro de operaciones, ubicado en Costa Rica.



"Cualquier incidente se soluciona en promedio de 7 u 8 minutos. Aquellos relacionados con viajes de usuarios tardan 6 minutos; viajes de socios conductores 5 minutos; cuenta de usuarios y pagos, 9 minutos; cuenta de socio conductor y pago, 11 minutos; posibles fraudes, 13 minutos; artículos perdidos, 11 minutos", añadió la aplicación.



Saulo Passos, gerente de comunicaciones para Uber en América Latina, instó sobre la importancia de que los usuarios califiquen el servicio.



“Nuestro compromiso es que la comunidad de Uber, socios conductores y usuarios, se sientan seguros durante los viajes. Por eso, adicional a nuestra tecnología, tenemos un sistema de calidad que está orientado a que tengan la oportunidad de evaluar el servicio. Este busca obtener retroalimentaciones honestas y transparentes que permitan detectar cuando exista algún incumplimiento de los términos y condiciones y las guías comunitarias de la aplicación”, añadió.



