'Uber espió a la competencia': dice un exempleado

Un exempleado de seguridad de Uber reveló en una carta un posible espionaje a gran escala por parte de la compañía a ejecutivos, conductores y empleados de la competencia. La carta de Richard Jacobs se conoció el pasado 15 de diciembre cuando fue mostrada en la corte por el juez federal del caso Uber-Waymo.

La carta de 37 páginas, escrita por el ex empleado de Uber detalla la existencia de equipos internos diseñados con el propósito de "adquirir secretos comerciales" de los principales competidores en transporte compartido en todo el mundo .



Durante 2016, dichos equipos habrían trabajado por infiltrarse en salas de chat y sitios web para obtener datos sobre los competidores. En ocasiones, como apunta el escrito de Jacobs, los empleados de seguridad de Uber suplantaron a conductores para obtener acceso a grupos de chat, llamadas telefónicas, que fueron grabadas ilegalmente. Así mismo, habrían interceptado y rastreado a ejecutivos de la competencia telefónicamente.



Jacobs escribió: "Uber se ha comprometido y continúa participando en la recopilación de inteligencia ilegal a escala global". Sin embargo, en su testimonio ante el tribunal Jacobs retiró algunas de sus afirmaciones, algunas relacionadas con el presunto robo de Uber de los secretos comerciales de Waymo.



El escrito fue presentado como parte de la evidencia en el proceso adelantado por Waymo en contra de Uber. Sin embargo, William Alsup, Juez del Tribunal Federal de Distrito en San Francisco, postergó el juicio en el caso para que los abogados de Waymo reunan mayor información.



Según reporta The New York Times, Uber enfrenta unas cinco investigaciones federales, entre las que se incluye al menos una sobre el software 'Greyball', con el que la compañía buscaba evadir controles de ley en varios lugares del mundo.



En un reciente comunicado, Uber manifestó: "Si bien no hemos corroborado todas las afirmaciones de esta carta y, lo que es más importante, ninguna relacionada con Waymo, nuestro nuevo equipo de liderazgo ha dejado claro que en adelante competiremos de manera honesta y justa".



