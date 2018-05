Uber se compromete a no ocultar casos de acoso y agresión sexual

Uber anunció este martes que eliminará el arbitraje obligatorio para resolver acusaciones de agresión o acoso sexual, lo que significa que las víctimas tendrán otras opciones para postular sus demandas, incluyendo las demandas públicas.

A través de una publicación en su blog oficial, Uber anunció tres medidas: La eliminación de un arbitraje obligatorio para reclamos de agresión o acoso sexual; la posibilidad de resolver los reclamos en estos casos sin una disposición de confidencialidad; y, el compromiso a generar reportes sobre agresión y acoso sexual dentro de la plataforma.



"Hemos aprendido que es importante otorgarles a las personas sobrevivientes de agresiones y acoso sexual el control de cómo proceden a adelantar sus reclamos", expresó la compañía.



De esta forma, en vez de realizar un arbitraje de carácter obligatorio, las víctimas de estos delitos, sin importar si se trata de conductores, pasajeros o empleados de Uber, podrán elegir si prefieren una mediación, en la que puedan escoger la confidencialidad; el arbitraje, donde pueden elegir mantener su privacidad mientras se desarrolla su caso; o dirigirse a las cortes.



El anuncio también significa que independientemente del procedimiento que elijan, las víctimas "serán libres de contar su historia donde sea y como lo crean conveniente". Así lo expresó en la publicación Tony West, el principal oficial jurídico de Uber.



Después de varios escándalos de alto perfil, el que desde agosto de 2017 es el nuevo director ejecutivo de la compañía, Dara Khosrowshahi ha presentado varias medidas de seguridad para restaurar la imagen y marca de Uber.

La empresa se comprometió con la publicación de un informe de transparencia que incluirá datos sobre agresiones sexuales y otros incidentes que ocurran en la plataforma.



La medida de Uber responde también a una investigación de la CNN, en la que el medio descubrió al menos 103 acusaciones contra conductores de Uber en EE. UU. por parte de sus pasajeros en los últimos cuatro años.



Según la investigación de CNN, al menos 31 conductores han sido condenados por crímenes que van desde roces forzados y encarcelamientos falsos hasta violaciones.



Uber no proporcionó detalles sobre el número de casos de acoso sexual que están pendientes o que ya se han solucionado. Sin embargo, declaró a Reuters que no revisará los casos anteriores que se resolvieron mediante el acuerdo de confidencialidad.



Por su parte, Jeanne Christensen, abogada de Wigdor LLP, que ha estado manejando casos de acoso sexual contra Uber, estuvo de acuerdo con la medida.



"Es un paso hacia la realización de un cambio, pero simplemente sacar el tema a la luz no resuelve el problema", dijo Christensen a Reuters.



Con la decisión Uber se convierte en la segunda compañía importante en Silicon Valley en retirar el arbitraje obligatorio. En diciembre, Microsoft Corp finalizó las cláusulas respectivas, son lo que las víctimas de acoso sexual ya no necesitan resolver los casos en privado.



Uber se enfrenta a una demanda colectiva en los Estados Unidos por un control deficiente de sus conductores, algo que ha dado lugar a una serie de incidentes de acoso sexual, incluyendo una violación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters