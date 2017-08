Uber lanza una herramienta de planeación de la movilidad

¿Será esto una bandera blanca? Es lo que viene a la mente cuando se escucha la propuesta detrás de Uber Movement:la firma que por años se ha enfrentado a las administraciones locales de muchas de las ciudades en las que opera ahora les ofrece a esas ciudades (y a todos, mediante una página abierta) una herramienta para medir, comparar y, quizás, solo quizás, arreglar sus problemas de movilidad.

Se llama Uber Movement y es una solución de big data que se nutre de los datos de miles de viajes que usuarios y conductores realizan a diario. ¿Quiere saber qué día de la semana toma más tiempo ir de Unicentro al aeropuerto El Dorado? No solo lo puede averiguar, sino que puede examinar cómo afectan los tiempos de desplazamiento causas externas como una ciclovía nocturna o el concierto de The Rolling Stones.



El servicio está activo en algo más de una docena de ciudades de todo el mundo, entre las que se encuentra Bogotá. El sistema no ofrece resultados en tiempo real a la manera de Waze, sino que usa datos históricos para permitir comparaciones, que ilustra en mapas de color. Uber es enfático en aclarar que usa los datos anónimos de los GPS a bordo de cada carro, sin utilizar información personal ni de pasajeros ni de conductores.

Uber busca convertirse en aliado de las ciudades en materia de planeación y movilidad con su herramienta Movement. Foto: Uber

En un comunicado, la firma indicó: “Por medio del análisis de viajes agregados a lo largo del tiempo, podemos estimar con certeza cuánto tiempo toma ir de un área a otra. (...). Comparamos las condiciones de desplazamiento en diferentes horas, días de la semana, meses o incluso años y cómo los tiempos son impactados por cierres viales, nueva infraestructura y otros elementos”.



No se trata, está claro, de una herramienta en exceso sofisticada, pero tiene la innegable ventaja de usar datos precios, de viajes reales, a lo largo de mucho tiempo y con poblaciones en abierto crecimiento. Lo mejor: es abierta y gratuita, y puede usarla cualquiera que tenga una cuenta de Uber y entre a la dirección movement.uber.com.



Probablemente no todos lo celebren, pero sin duda es interesante. El alcalde de Washington, otra ciudad en el plan piloto, dijo: “Queremos utilizar todas las fuentes de datos posibles para mitigar la congestión y hacer nuestras calles más seguras para todos”.

Por supuesto, los datos son recogidos en virtud del desarrollo de un servicio que para el ministerio de Transporte es ilegal y que ha enfrentado a Uber –y por extensión a sus conductores y usuarios– al rechazo de quienes los consideran una plataforma que facilita la piratería. Pero eso no quita que la información en sí tenga, al menos, el potencial de apoyar la toma de decisiones y el diseño de estrategias de gobiernos locales, organismos de planeación y hasta individuos. Piense, por ejemplo, en alguien que va a abrir un restaurante, o a comprar una casa. Con un par de clics puede estimar qué tal es la movilidad en ese sector, o cuánto tardaría en desplazarse de su hogar a su trabajo, y viceversa.



Es así que, por una vez, Uber es fuente de buenas noticias para la administración distrital, pues Movement indica que los bogotanos gastan hoy 3,3 horas menos al mes en el tráfico tras la inauguración del deprimido de la 94 con NQS.



Wilson Vega

Editor de Tecnología