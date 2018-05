Uber finaliza programa de autoconducción en Arizona tras una muerte

Uber cerró la operación de su carro autónomo en Arizona, EE. UU., dos meses después de un accidente fatal en el que estuvo involucrado uno de sus vehículos. La compañía anunció la decisión este miércoles, pero aclaró que no está cerrando todo el programa de vehículos autónomos. Se centrará en realizar pruebas limitadas en Pittsburgh, Pensilvania y otras dos ciudades de California

La empresa reanudaría las operaciones de conducción autónoma en los próximos meses, probablemente con rutas más pequeñas y menos automóviles.



"Estamos comprometidos con la tecnología de conducción autónoma, y ​​esperamos regresar a las vías públicas en el futuro cercano", dijo una vocera de Uber.



La compañía de viajes compartidos suspendió su programa en Arizona y otros lugares inmediatamente después de que uno de sus vehículos, que operaban en modo autónomo, golpeara y matara a una mujer que cruzó la calle en una noche de marzo, un hecho que se considera la primera muerte de un vehículo sin conductor.



El accidente provocó una reacción adversa en Arizona, donde el gobernador Doug Ducey suspendió las pruebas poco más de un año después de que le dio la bienvenida a la compañía con una cálida recepción.



"El enfoque del gobernador siempre ha estado en lo que es mejor para los arizonenses y para la seguridad pública, no para ninguna compañía", dijo Daniel Scarpinato, vocero de Ducey.



Elaine Herzberg, de 49 años, caminaba en su bicicleta fuera del cruce de peatones en una carretera de cuatro carriles cuando fue atropellada por un vehículo SUV Volvo de Uber que viajaba a aproximadamente 64 kilómetros por hora. Un operador de seguridad detrás del volante parecía estar mirando hacia abajo, y no en el camino, momentos antes del accidente, según reveló un video del interior del automóvil.



El accidente está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Uber esperará hasta que la agencia emita su informe preliminar sobre el accidente, que se daría a conocer dentro de las próximas dos semanas, antes de volver a poner en marcha sus vehículos autónomos.

Las carreteras amplias y planas de Arizona, el buen clima y las regulaciones favorables a las corporaciones se consideran un entorno ideal para probar vehículos autónomos. Uber ahora enfrenta el desafío de probar en ciudades urbanas congestionadas con lluvia, niebla, nieve y hielo. También debe mejorar su relación con los reguladores en California, donde carece de un permiso de prueba.



Uber ha dicho que considera que la tecnología de autoconducción es clave para el futuro de sus servicios de viaje, aunque no está claro cómo encaja en los planes del nuevo presidente ejecutivo Dara Khosrowshahi, que ha renovado la estructura de la empresa y recortado gastos.



Pittsburgh fue la primera ciudad de Uber para pruebas automotrices autónomas, que arrancaron en 2016. La vocera dijo que Uber estaba en conversaciones con los reguladores de California para obtener un permiso para operar en San Francisco y Sacramento, aunque no tienen un cronograma.



La compañía tuvo brevemente un programa de automóviles autónomos en California a fines de 2016, pero el Departamento de Vehículos Motorizados del estado lo cerró después de aproximadamente una semana debido a que Uber no había obtenido los permisos necesarios.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters