Twitter permitirá a marcas comprar anuncios en video en Periscope

Twitter Inc permitirá a marcas comprar anuncios en su canal de video Periscope, en un gran esfuerzo por hacer dinero con su plataforma transmisión de video en directo, o "streaming", anunció la compañía el martes, para impulsar sus débiles ingresos por publicidad. Con los patrocinadores cada vez más prudentes respecto a qué clase de contenidos online se relacionan a sus anuncios, Twitter permitirá a un selecto grupo de anunciantes comprar videos de transmisión previa, que se visualizan antes del contenido, en sus emisiones de Periscope. Twitter compró a Periscope en 2015.

La plataforma YouTube, de Google, durante mucho tiempo fuerza dominante de los ingresos por publicidad en los videos online, ha visto la retirada de varias marcas enfadadas por encontrar sus anuncios publicados junto a contenido antisemita y otros videos que disgustaron a los clientes. Entre las compañías que se han abandonado a YouTube figuran Verizon Communications Inc, AT&T Inc y Johnson & Johnson.



El proceso de venta de YouTube coloca automáticamente anuncios con videos que cumplen los criterios de audiencia que los anunciantes quieren conseguir, pero la compañia de Alphabet ha tenido problemas para filtrar la gran cantidad de videos que se suben a su plataforma.



"Esta es la solución a ese problema", dijo a Reuters Matthew Derella, vicepresidente de operaciones e ingresos globales de Twitter. "Creemos que el anunciante debería tener el control", agregó. Twitter está buscando dar un giro a su mala racha.



Sus acciones han caído un 8 por ciento en lo que va de año, con inversores preocupados por el lento incremento de usuarios e ingresos por publicidad, junto con una creciente competencia de Instagram, Facebook Inc y Snapchat, de Snap Inc.





REUTERS