Twitter eliminará la verificación de cuentas ofensivas

Twitter ya había anunciado la suspensión temporal de la verificación de cuentas hace unos días, alegando problemas con el proceso de autenticación. El miércoles, sin embargo, la red social anunció que definitivamente iniciará un proceso para eliminar el famoso 'chulito azul' de algunos perfiles que no cumplen con sus nuevas políticas.

"La verificación se ha percibido durante mucho tiempo como un respaldo. Dimos a las cuentas verificadas prominencia visual en el servicio que profundizó esta percepción. Deberíamos haber abordado esto antes, pero no priorizar el trabajo como deberíamos", dijo la red social.



La empresa explicó además que "esa percepción empeoró cuando abrimos la verificación de los envíos públicos y verificamos a las personas que de ninguna manera respaldamos".



Estas declaraciones surgen luego de que la compañía fuera fuertemente criticada por verificar la cuenta de Jason Kessler, uno de los organizadores de la protesta de la extrema derecha ‘Unite the Right’, que en agosto pasado dejó un muerto en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos.



Twitter, el mismo miércoles, eliminó la insignia de Kessler, quien aseguró que la red social lo había censurado.



La compañía advirtió que ha iniciado un proceso para eliminar la verificación de perfiles que no cumplan con sus nuevas políticas. "Estamos llevando a cabo una revisión inicial de las cuentas verificadas y eliminaremos la verificación de las cuentas cuyo comportamiento no se ajuste a estas nuevas pautas. Continuaremos revisando y actuando mientras trabajamos para un nuevo programa del que estamos orgullosos", dijo Twitter.



La empresa aseguró que podrá eliminar la marca azul en cualquier momento sin previo aviso por comportamiento que incluya promover el odio o incitar al acoso de otros. Por el momento, la red social no recibirá más solicitudes de verificación.



TECNÓSFERA