Si abrió Twitter cuando era menor de 13 años, hoy lo pueden bloquear

Tenga en cuenta que si usted abrió su cuenta de Twitter cuando tenía menos de 13 años (la edad mínima permitida para usar una red social), es probable que se la suspendan, así en este momento usted ya supere la mayoría de edad.

Varios usuarios de la plataforma han denunciado que sus perfiles fueron bloqueados luego de que la compañía actualizara sus términos y condiciones. La decisión hace parte de las medidas que está tomando Twitter para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que establece las normas de privacidad que deben cumplir las empresas y plataformas en internet y que entraron en vigor desde mayo de este año. La GDPR asegura que no es posible crear un "contrato" de uso con cualquier persona menor de 13 años sin el permiso de los padres.

Sin embargo, muchos usuarios no entienden la forma cómo se está cumpliendo con esta condición y coinciden en que la medida debería ser replanteada en ese sentido, al verse afectados después de varios años de haber ingresado por primera vez.



El estudiante universitario Tom Maxwell, de 22 años, cuenta en su blog que cuando se registró en Twitter en 2008 tenía 12 años. En su momento simplemente no ingresó su fecha de nacimiento (al ver que su año estaba bloqueado) pero la semana pasada al actualizar su perfil se encontró con que la cuenta fue bloqueada.



La red social anunció que está tomando medidas para arreglar el inconveniente y confirmó que al igual que otras plataformas los usuarios deben presentar alguna documentación como certificados de nacimiento o pasaportes que demuestren que son mayores de edad.

Tengo poca fe en que recuperaré mi cuenta pronto

“Twitter dice que el mayor problema es que para garantizar el cumplimiento es que tienen que eliminar los datos que recopilaron (leer: tweets) antes de que el usuario tuviera 13 años, y que aún no tienen esta capacidad lista. Tengo poca fe en que recuperaré mi cuenta pronto”, escribió Maxwell.

Este fue el mensaje que recibió el estudiante de 22 años Tom Maxwell. Twitter le informa que no cumple con el requisito de edad y que debe llenar un formuto para restablecer el acceso Foto: Blog Tom Maxwell https://tommaxwell.blog/post/176056848948/twitter-locked

A principios de julio, Twitter comenzó un proceso de ‘limpieza’ de cuentas falsas y según The Washington Post, hasta el momento se han suspendido más de 70 millones de seguidores.



Para Alexander Arango, estratega digital y experto en redes sociales, esta era una medida que el mercado esperaba y requería desde hace mucho tiempo “Es sano porque da más claridad y transparencia”, dice.



Sin embargo, resalta que dentro de ese contexto se han visto perjudicadas personas que no necesariamente tienen cuentas falsas sino que incumplieron los términos y condiciones de servicio. “No es una cosa deseable mucho menos si uno tiene una cuenta abierta con tanta anticipación, pero están obrando bajo los términos y condiciones. Es un poco incontrolable reclamarle a Twitter cuando se incumplió", comenta. "Además esas depuraciones son con parámetros técnicos y no con parámetros humanos, es muy difícil pensar que a uno a uno le van a arreglar el problema”, agrega.



El experto, no obstante, considera que la 'purga' debería aplicarse solo sobre usuarios falsos y que lo ideal sería tener "otro tipo de consideraciones con aquellos que incumplieron los términos pero que es evidente son personas reales que generan opiniones y contenido”.



