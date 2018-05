Twitter añade sus propios emojis debido a los fallos en Android

Al igual que otras redes sociales como Whatsapp y Telegram, Twitter se vió obligada a incluir sus propios emojis, de nombre Twemoji, para evitar la la fragmentación entre los distintos sistemas operativos.

La red social tomó la decisión gracias a que la mayoría de los teléfonos Android no ven los mismos iconos por no tener la última versión de software y en lugar de eso, ven cuadritos.



Por tal razón, sin importar cuál sea la situación del software en el teléfono Android, el usuario verá el mismo emoji dentro de la aplicación de Twitter.



Los nuevos 'twemoji' de Android son los mismos que se usan en la versión de escritorio de Twitter. Al menos esa experiencia no será tan fragmentada.

TECNÓSFERA