Facebook pierde caso por privacidad en Bélgica

Un tribunal belga dictaminó que Facebook tendrá que pagar una multa de hasta 125 millones de dólares si continuaba "violando las leyes de privacidad al rastrear personas en sitios web de terceros". También, la red social deberá eliminar todos los datos que había recolectado con esa acción.

En un caso presentado por el organismo de control de privacidad de Bélgica, el tribunal dictaminó este viernes que Facebook tendrá que eliminar toda la información que reunió ilegalmente sobre ciudadanos belgas, incluyendo a personas que no eran usuarios de Facebook.



La decisión también implica que Facebook recibirá una multa de 250,000 euros por día si no cumple con la sentencia del tribunal.



Para el tribunal "Facebook no informa de manera suficiente sobre la recopilación de información que hace de nosotros, el tipo de datos que recopila, qué hace con esos datos y por cuánto tiempo los almacena". También agregó en un comunicado que "tampoco obtiene nuestro consentimiento para recopilar y almacenar toda esta información".



La decisión vuelve a poner contra las cuerdas a Facebook en Europa pues la red social ha recibido numerosas críticas y procesos judiciales por asuntos que van desde contenidos nocivos hasta violaciones de privacidad. El jueves, la comisaria de justicia de la Unión Europea aseguró que Facebook, también Twitter y Google, no realiza suficientes esfuerzos por que sus términos y condiciones se ajusten a las leyes europeas.



La decisión del tribunal belga tiene que ver directamente con que la red social utilizar diferentes métodos para "rastrear el comportamiento en línea de las personas" aún por fuera de la plataforma (como en sitios web externos) al colocar cookies y píxeles invisibles en sitios de terceros.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters