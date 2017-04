Semana decisiva para Uber en Colombia

El futuro de Uber en Colombia se decidirá esta semana, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dará una respuesta definitiva a la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte contra esa aplicación, apelando que la aplicación vulnera los derechos a la libre competencia.

Dicha petición fue aceptada por el Tribunal el pasado 14 de marzo y como parte del proceso se ordenó vincular al Mintic y a la Agencia Nacional del Espectro (Ane).



En días pasados, la cartera TIC aseguró que bloquear Uber en el país viola el principio de neutralidad de internet, pues dicha acción va en contravía del Artículo 56, la ley 1450 de 2011, en el cual el Estado les garantiza a los ciudadanos no restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de internet, precepto que se violaría con las pretensiones de la demanda.



El Ministerio de Transporte asegura en la demanda que se deben proteger los “derechos colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”.



En este aspecto, la Ane asegura que quienes usan aplicaciones o plataformas digitales a través de internet móvil no requieren permiso de uso del espectro radioeléctrico, pues no son los prestadores del servicio de telecomunicaciones ni los proveedores de redes de telecomunicaciones, solo son usuarios de dichos servicios.



De acatar la medida cautelar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría ordenar el bloqueo de Uber en Colombia.



Es importante mencionar que el Mintic no puede desmontar ninguna plataforma, salvo que exista una orden judicial. De hecho, no es el Ministerio TIC que bloquea aplicaciones por órdenes judiciales, los encargados son los operadores de servicios de telefonía y telecomunicaciones.

Debate en redes sociales

Con la etiqueta #NoBloqueoApps, los usuarios en Twitter han mostrado su descontento frente al posible bloqueo, asegurando que sería un freno digital para el país.

Dejar por fuera a Uber no es solo sacar una app, es un #FrenoDigital que atenta contra la democracia #NoBloqueoApps — Gustavo Ramirez (@gramirezavila) 3 de abril de 2017