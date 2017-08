¿Qué tipo de usuario de Facebook es usted?

¿Facebook le genera estrés o por el contrario es una herramienta de ayuda rápida? ¿Usted es de los que deja de publicar en semanas o incluso meses en esta red social o el que comparte ‘selfis’ diarias o semanales?



Investigadores de la universidad Brigham Young, en Utah, (EE. UU.) publicaron un informe en la revista International Journal of Virtual Communities and Social Networking en el que identifican cuatro tipos de usuarios de Facebook: los sociables, los Windows shoppers (los que miran y no compran), los pregoneros y los selfis.

Las categorías surgieron de una encuesta que tuvo en cuenta 48 preguntas y que dio como resultado respuestas como "Facebook es una fuente de estrés, y me deprime" o "Facebook es una forma instantánea de pedir ayuda o algo que necesito de la gente", según reporta el sitio Quartz Media. Los usuarios clasificaron cada declaración en una escala de "más como yo" a "menos como yo” y tuvo en cuenta los testimonios de ciudadanos estadounidenses de entre 18 y 32 años.

El sociable

Este tipo de usuarios buscan fortalecer las relaciones existentes con amigos y familiares. Usan esta red social para expresar su amor por su familia y contar historias personales. Normalmente comentan las imágenes y actualizaciones que otros han compartido y participan en conversaciones. También envían solicitudes de amistad a viejas amistades, felicitan a todos los cumpleañeros y en general tienen una vida muy activa en la red social.

Windows shoppers

Facebook es una herramienta importante en su vida pero muy pocas veces divulga información personal, comparte fotos o realiza publicaciones. Es como el ciudadano que va a una tienda a mirar pero no a comprar. De acuerdo con el reporte de Quartz Media, la investigación arrojó testimonios como: "Puedo mirar libremente el perfil de Facebook de un enamorado y conocer sus intereses y estatus de relación", "Tengo que usar Facebook para mantenerme conectado con la gente” o "Facebook no es un lugar para publicar cosas sobre mí mismo o sobre lo que hice el sábado porque creo que las personas estarán a mi alrededor haciéndolo conmigo”.

El pregonero

Comparten información que consideran importante, son organizadores de eventos y activistas pero no les interesa el nivel de interacciones que puedan tener las publicaciones y tampoco comparten nada relacionado con su vida privada.



Suelen prender las alarmas sobre los grandes temas y generar debate: publican noticias e invitan a la gente a protestas. En cuanto a su relación con sus amigos, familiares y conocidos, prefieren tener contacto con ellos mediante otros medios como el teléfono, los servicios de mensajería o en conversaciones reales.

El selfi

Son un grupo bastante identificable en las redes sociales. Les gusta subir fotos ‘selfis’ porque buscan aprobación y atención de otros usuarios así que entre más likes o comentarios reciban será mejor. Publican fotos, videos y actualizan constantemente su estado para llamar la atención, según revela investigación. También comparten contenido de actividades con otros amigos.



