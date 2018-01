Samsung mostró un televisor de 146 pulgadas en la antesala de CES 2018

Un sistema modular, con resolución 4K, que puede extender la imagen a unas impresionantes 146 pulgadas, ofreciendo a los ojos la apariencia de una pintura de gran formato que súbitamente cobró vida. Samsung lo bautizó ‘The Wall', pero bien podría haberlo llamado ‘The Beast’.

A diferencia de la mayoría de los conceptos verdaderamente novedosos que pueblan el CES de Las Vegas (la feria de electrónica de consumo más importante de este lado del Atlántico), The Wall podría llegar a las tiendas este mismo año. No necesariamente, eso sí, a las de Colombia, pues su costo y fecha de lanzamiento no han sido precisados.



Lo de ‘modular’ es importante, pues implica que Samsung halló la forma de combinar varias piezas para construir una megapantalla. Implica, también, que The Wall podría llegar al mercado, si alguien así lo desea, en presentaciones más pequeñas que el gigante presentado en Las Vegas.



Samsung sabe bien que 2018 va a estar marcado por el Mundial de Fútbol, que dinamiza como ningún otro evento el mercado de los televisores, y por eso la surcoreana quiere asegurarse que el CES sea el pistoletazo de salida de un año memorable.



Sus datos, afirman, muestran una preferencia por las pantallas grandes, y esperan que muchos de sus clientes no se resistan a renovar sus televisores y, cuando lo hagan, opten por tamaños de más de 55 pulgadas. La compañía abarca el 38 por ciento del mercado de Latinoamérica, y tiene más del 50 por ciento del mercado premium, que cubre aparatos de más de 1.500 dólares.

‘Una experiencia de cine’

La calidad de imagen es lo más importante para quienes compran un televisor. Así lo afirmó Samsung en evento dedicado exclusivamente al sector de video. Como, además, reclaman cada vez más conectividad, la firma sueña con un futuro de televisores que no solo no están limitados por el espacio, sino que son, como lo sugirió el lunes el presidente global de la compañía, ” el centro no solo de la experiencia de usuario, sino de todos los aspectos de la vida doméstica”. ¿El niño quiere hablar con los abuelos? Haga una videollamada. ¿Algún miembro de la familia quiere preparar un plato especial? Use un totoral en video. ¿Sonó el timbre de la puerta? Mire al televisor y vea quién es.



Era natural que la combinación de todos estos propósitos llevara a Samsung a experimentar con smartphones de 8K. En el CES mostró sus primeros modelos que asumen de frente uno de los grandes peros de cada nuevo estándar de video: la falta de contenido.



Cuando llegaron los primeros televisores HD, y luego cuando llegó la Full HD y el 4K, el más frecuente -y razonable- reclamo era: ¿Para qué gastar plata en una pantalla que reproduce contenidos que nadie está produciendo? El mercado, eventualmente, termina por asumir el nuevo estándar, y hoy canales HD y programas y películas en 4K, Algún día, alguien, comenzará a grabar en 8K.



Samsung no planea esperar a que eso ocurra. La idea de sus 8K es dotarlos de capacidades de inteligencia artificial para que, sin importar la fuente del video original, el televisor pueda ‘escalar’ la imagen y emular una experiencia 8K. SI lo que afirma Samsung es cierto, podría hacerlo, incluso, con programas en SD (standard definition).



Es una promesa ambiciosa, y habrá que ponerla a prueba para asegurar que funciona, pero va al corazón de la intención de una compañía que dice que quiere ofrecer nada menos que “una experiencia de cine” cuando alguien usa uno de sus televisores para ver una película en la sala de su casa.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

LAS VEGAS, NEVADA, EE. UU.