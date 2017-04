¿The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego perfecto?

Déjeme ahorrarle el suspenso. La respuesta a la pregunta que titula esta nota es un tajante no. Pero si se queda unos minutos, quisiera explicarle mis razones para afirmar que, en todo caso, se trata de un título refrescante, con frecuencia emocionante y capaz de hallar el niño de 8 años que hay en usted.



Gran parte de la receta maestra que hace de este lanzamiento un título épico –y, de paso, la piedra angular de la Nintendo Switch que acaba de llegar al mercado– es su capacidad de cumplir la promesa de ofrecer a los jugadores un mundo en apariencia inabarcable, en el que no hay una piedra que no se pueda levantar, un árbol que no se pueda trepar o un río en el que no se pueda nadar.

El título tiene por héroe a Link, un guerrero que ha perdido la memoria y debe reconstruir poco a poco sus recuerdos sobre el cataclismo que ocurrió hace cien años. En el centro de su misión está la lucha contra Calamity Ganon, un monstruo que convirtió en ruinas el otrora pujante reino de Hyrule. El recuerdo más importante es el de la princesa Zelda, que da nombre a la saga y cuya voz despierta a Link y lo guía en ocasiones.



El jugador puede escoger entre perseguir una misión central, que por supuesto implica derrotar a Ganon y salvar a la princesa y a todo el reino, pero por el camino puede atender misiones secundarias y visitar hasta 120 santuarios con pruebas independientes, que resultan en nuevas destrezas para llegar mejor preparado a la batalla final. Las gemas que se reciben como premio pueden usarse para aumentar la resistencia. También hay hasta 900 semillas Korok, que aumentan el inventario de armas y escudos que Link puede llevar.



Se estima que un jugador decidido a llegar –y cumplir– a la última prueba y derrotar al enemigo final deberá dedicar no menos de 40 horas a su esfuerzo, aunque podrían ser hasta cien si opta por visitar todos los santuarios y cumplir todas las misiones secundarias.



A pesar de su escala, el juego carga notablemente rápido y los comandos son en extremo sencillos. Toma, es cierto, un proceso de aprendizaje navegar las enormes extensiones de Hyrule, pero en poco tiempo ya el jugador sabe usar mapas, herramientas y hasta ingredientes para cocinar platos y elíxires.



En ese sentido, Breath of the Wild es un guiño al pasado de la saga, en el que hallar la ruta en un mundo de dimensiones abrumadoras era esencial. Pero también es un guiño al futuro, en el que se aprovechan las capacidades de procesamiento de los nuevos aparatos para producir una experiencia en la que es fácil olvidar el trasfondo tecnológico que la hace posible.



De nuevo, es la escala de la experiencia lo que mantiene el interés. Nuevos territorios, con nuevos enemigos, santuarios y misiones, hacen que este título parezca una épica cinematográfica en la que se es a la vez espectador y protagonista. La historia es poderosa y logra despertar un elemento emocional. También resulta, por lo mismo, terriblemente adictivo.



Y, sin embargo, ya lo decíamos, no es un juego perfecto. Si bien fanáticos de todo el mundo han acogido el título y, de hecho, lo han convertido en el juego más vendido de la historia de Nintendo, las notas que ha recibido en portales como Metacritic tienen mucho de evaluación afectiva. Aunque es una impresionante construcción, Breath of the Wild puede resultar limitado en opciones para jugadores habituados a mayores desafíos en cuanto a combate o resolución de problemas. Las armas se rompen inexcusablemente rápido, hay diálogos que podrían ser más informativos y es muy fácil distraerse de la misión central y perder el rumbo.



Pero, sin duda, es un bello vicio, y cuando el paisaje es tan hermoso y el viaje tan emocionante, hasta perderse da gusto.Wilson VegaEditor de Tecnología