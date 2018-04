Vehículo Tesla accidentado estaba usando el piloto automático

02 de abril 2018 , 09:02 a.m.

02 de abril 2018 , 09:02 a.m.

Tesla Inc dijo el viernes que un Tesla Model X involucrado en un accidente fatal en California la semana del 26 de marzo había activado su sistema de piloto automático. El anuncio de la firma se une a las investigaciones de las autoridades de tránsito en EE.UU y plantean nuevas preguntas alrededor del sistema semiautónomo que maneja algunas tareas de conducción en los vehículos.

Tesla dijo que los registros del vehículo del accidente mostraban que el conductor no había tomado ninguna medida antes del choque y que había recibido advertencias anteriores para poner las manos en el volante.



"El conductor tenía aproximadamente cinco segundos y 150 metros de vista sin obstrucciones del divisor de hormigón con el que colisionó, pero los registros del vehículo muestran que no se tomó ninguna medida", dijo la compañía.



El accidente fatal y el incendio del vehículo de Tesla ocurrió cerca de Mountain View, California e involucró a otros dos automóviles. El conductor del vehículo murió en un hospital cercano poco después del accidente.



La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NTSB por su sigla en inglés) inició una investigación sobre el accidente la semana pasada. Por su parte, el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte también está investigando el accidente.



El domingo, la NTSB se pronunció. Según dijo Chris O'Neil, portavoz de la agencia de gobierno, en un comunicado, "la NTSB necesita la cooperación de Tesla para decodificar los datos que registró el vehículo. (...) En cada una de nuestras investigaciones que involucran un vehículo de la firma, Tesla ha sido extremadamente cooperativo en la asistencia con los datos del vehículo. Sin embargo, la NTSB no está contenta con el lanzamiento de información de investigación por Tesla".

El viernes por la noche la compañía aclaró que "el piloto automático no previene todos los accidentes, un estándar así sería imposible, pero hace que sea mucho menos probable que ocurran. Hace inequívocamente que el mundo sea más seguro para los ocupantes de vehículos, peatones y ciclistas ".



Aunque el piloto automático de los vehículos de Tesla permite que los conductores suelten sus manos del volante por períodos prolongados bajo ciertas condiciones, antes de permitir usarlo se le pide a los usuarios que mantengan las manos en el timón "todo el tiempo".



La firma aseguró que la seguridad se refleja en las cifras. Dijo que en EE. UU. hay una muerte automovilística cada 86 millones de millas en todos los vehículos de todos los fabricantes, pero que para Tesla, "hay una víctima mortal, incluidas muertes peatonales conocidas, cada 320 millones de millas en vehículos equipados con hardware de piloto automático".

Otros incidentes

Sin embargo, no es la primera vez que la firma está siendo investigada por las autoridades de tránsito. En septiembre, el presidente de NTSB, Robert Sumwalt, dijo que las limitaciones operacionales en el modelo S de Tesla desempeñaron un papel importante en un accidente de mayo de 2016 que mató a un conductor que usaba el piloto automático.



Esa muerte, la primera en un vehículo Tesla en modo Autopilot, generó dudas sobre la seguridad de los sistemas que pueden realizar tareas de conducción durante largos períodos con poca o ninguna intervención humana.



El pasado jueves, Tesla anunció el retiro de 123.000 vehículos Modelo S construidos antes de abril de 2016 con la intención de reemplazar algunos elementos de la dirección asistida que pueden comenzar a corroerse después del contacto en temperaturas frías con la sal del camino.



En enero, NHTSA y NTSB iniciaron investigaciones en un vehículo de Tesla, aparentemente viajando en modo semiautónomo, que impactó contra un camión de bomberos en California. Ni la agencia ni Tesla han ofrecido ninguna actualización.



Las investigaciones del gobierno aumentan el riesgo para Tesla y los fabricantes de automóviles en un momento en que la industria está buscando legislación federal que facilite el despliegue de autos de conducción autónoma.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters