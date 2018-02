Tencent también abrirá tiendas sin cajeros

Días después de la apertura en Estados Unidos de la primera tienda inteligente de Amazon, el gigante tecnológico chino Tencent presentó su propio modelo, un establecimiento sin cajeros con el que quiere ampliar su presencia en tiendas físicas y apostar por esta nueva forma de consumo. La tienda, todavía un prototipo, se ubicó en un centro comercial Shanghái, China.

We Life es el nombre del establecimiento de unos 300 metros cuadrados sin cajas ni cajeros. La tienda se vincula a la plataforma de pago de la compañía WeChat Pay, que a su vez funciona de la mano de la herramienta de comunicación WeChat, el WhatsApp chino.



Amazon Go fue presentada en la ciudad de Seattle bajo una gran expectación, un año después de lo previsto por la compañía y tras haber solucionado algunos de los problemas detectados en el periodo de prueba. Mientras que la de Tencent solo fue una muestra que estuvo abierta hasta este domingo 4 de febrero. Con la exhibición, la compañía buscó mostrar su capacidad para entrar en ese mercado en el futuro próximo.



Según contó al diario China Daily Bai Zhenjie, un ejecutivo a cargo de ventas minoristas en WeChat Pay, la tienda mostró las capacidades de pago de la firma en el ámbito de la venta minorista física. Pero, a diferencia de los planes de Alibaba, gigante chino del comercio electrónico que posee una cadena de supermercados físicos llamada Hema, Tencent no pretende tener supermercados propios sino servir a otras marcas.



"En lugar de abrir nuestras propias tiendas físicas, nos gustaría presentar estos modelos de negocio a socios, a terceros, y proporcionarles estas capacidades", apuntó.



Para abrir las puertas, la tienda escaneaba un código QR a través de una cuenta de WeChat. Tras seleccionar los productos, el comprador tendría que parar en un arco de seguridad que detecta los productos y después sus compras aparecen automáticamente en el "carro virtual" en el teléfono móvil.Los productos en la tienda estaban equipados con etiquetas de identificación por radiofrecuencia, que usan chips magnéticos para almacenar información.



Para el pago, el usuario tendrá que realizar la operación a través de WeChat Pay, sin interactuar con un solo ser humano. En la tienda seguirían personas presentes por ejemplo para reponer los productos en la tienda.



Tencent no es ni la primera ni la única compañía china que pretende apostar por este modelo de negocio basado en la inteligencia artificial. El mes pasado, la empresa de comercio electrónico JD anunció un plan para abrir cientos de tiendas sin cajeros mientras que Alibaba también presentó en una feria su futuro supermercado sin personal de su plataforma de venta Tmall.



Compañías más pequeñas como BingBox y F5 Future Store ya lanzaron hace meses sus propios proyectos, tiendas de conveniencia más pequeñas que Amazon Go en las que el cliente puede comprar productos de primera necesidad sin interactuar con humanos y que prometen extenderse pronto por las grandes urbes chinas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg