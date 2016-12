Los usuarios de EL TIEMPO votaron por sus favoritos

Del vasto universo de las redes sociales y de la viralidad cada persona tiene un recuerdo del año. Para algunos fue la noticia que más los hizo reír, para otros aquella que se creyeron y que resultó siendo mentira y para unos cuantos más la que sin duda alguna despertó su indignación.

La Unidad de Redes Sociales de EL TIEMPO se dio a la labor de escoger algunos de los más populares momentos y en 16 categorías que sumaron 96 momentos virales, presentó #LaMovida en redes sociales 2016, un especial multimedia donde, durante 10 días, las audiencias pudieron votar por sus favoritos.

Más de 15 mil personas vieron nuestro especial y alrededor de 14 mil 500 votaron en él por sus favoritos. Entre los elegidos hubo una tendencia nacional, no obstante, hechos como el plagio del discurso de Michelle Obama, por parte de Melania Trump, estuvieron presentes entre los ganadores.

Entre las curiosidades registradas, la tragedia del avión del Chapecoense en Antioquia, fue ganadora en dos categorías: mejor cubrimiento periodístico y mejor hashtag del año.

Sorpresivamente, la paz no fue elegida entre los momentos favoritos de nuestras audiencias. Pese a estar nominada en varias categorías, no fue seleccionada en ninguna de ellas. En la que estuvo más cercana de ganar fue a mejor campaña activista, con el campamento de paz, no obstante, fue desplazada por la iniciativa que pedía congelar el salario de los congresistas colombianos.

En contraste, las declaraciones de Juan Carlos Vélez Uribe sobre la campaña del No, fue elegida como la polémica del año; y el avión que asustó a Timochenko en la firma del Acuerdo de Paz como la trolleada de 2016.

En algunos casos, como el video viral del año, las votaciones coincidieron con cifras presentadas por grandes empresas tecnológicas, tal fue el caso de la famosa Mamá Chewbaca que rompió récords de reproducciones en Facebook; también, con el interés de nuestras audiencias.

Por su parte, las categorías más votadas fueron: Embarrada del año, Fake del año, Mejor Hashtag y Mejor gif.

Si se le compara con cifras, tal vez estos nos sean los momentos más virales de ese gran universo social donde a diario conversamos; pero, sí fueron los mejores momentos según las comunidades de redes sociales de EL TIEMPO.

¡En fotos! Vea la galería de estos resultados: El meme de Uribe y Pastrana, entre los momentos virales del 2016

1. Embarrada del año: Melania Trump plagia el discurso de Michelle Obama.

De más de 1.300 votos, obtuvo 613.

2. En el año de las noticias falsas, ¡el fake!: ‘Epa Colombia’ será presentadora de RCN.

De más de 1.290 votos, obtuvo 812.

3. Gif del año: John Travolta confudido. De más de 1.120 votos, obtuvo 638.

4. Hashtag del año: #FuerzaChapecoense. De más de 1.210 votos, obtuvo 711.

5. Campaña activista: No más aumento para los congresistas. De más de 1.000 votos, obtuvo 402.

6. Meme del año: Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, transmiten en vivo. De más de 1.000 votos, obtuvo 520.

7. Video viral del año: Mamá Chewbacca rompe récords en Facebook. De 905 votos, obtuvo 313.

8. Polémica del año en redes sociales: Declaraciones de Juan Carlos Vélez sobre campaña del No. De 951 votos, obtuvo 510.

9. Trolleda del año: Avión asusta a Timochenko en firma de Acuerdo de Paz. De 903 votos, obtuvo 565.

10. Campaña publicitaria del año: Jorge Barón, creador del hip hop en Colombia. De 603 votos, obtuvo 238.

11. Mejor fotografía de 2016 en redes sociales: Omran Daqneesh, niño rescatado en Siria. De 843 votos, obtuvo 516.

12. Filtro más usado en Snapchat 2016: Perro. De 660 votos, obtuvo 447.

13. Transmisiones en vivo que se volvieron noticia: Policía mata a afroamericano y su novia lo transmite en vivo. De 517 votos, obtuvo 245.

14. Palabra que se hizo famosa en redes sociales: “Vamo a calmarno”. De 781 votos, obtuvo 430.

15. Nuevo Youtuber 2016: #HolaSoyDanny. De 766 votos, obtuvo 446.

16. Mejor cubrimiento periodístico en redes sociales: #Fuerza Chapecoense. De 679 votos, obtuvo 406.

Unidad de Redes Sociales

EL TIEMPO