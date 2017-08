Telefónica llevará al Consejo de Estado fallo del tribunal

Se abre otro capítulo en la historia del fallo contra Movistar y Claro, el cual obliga a las compañías a pagar 4,7 billones de pesos al Estado por concepto de reversión de activos



Según reveló el diario El País, la empresa española le solicitó al tribunal de arbitramento aclaraciones sobre el laudo y conocer si realmente debe acatar el fallo.



Si la decisión sigue en pie, el operador llevará el laudo ante el Consejo de Estado. El tribunal tendrá hasta el 16 de agosto para emitir una respuesta.

Telefónica afirma que el fallo no justifica con detalle los activos sobre los que basa la decisión del tribunal.



"El operador considera que se deben revertir todos los bienes de las compañías demandadas que se usan para la prestación de servicios de voz (excluye los dedicados a servicios de datos), pero para evitar la disrupción de las operaciones, sostiene que no es conveniente la reversión efectiva de los activos y, en su lugar, dispone el pago en efectivo, en un periodo de semanas", dice El País.



De hecho, el medio español informó que si el recurso ante el tribunal es negativo, la compañía llevará el laudo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial.



El argumento sería que "el laudo incumple el tratado de protección recíproca de inversiones firmado por ambos estados".



El monto de 4,7 billones de pesos, que algunos observadores no dudan en calificar como la condena más grande que se ha fallado a favor de la Nación en toda la historia, equivale a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver al Estado las compañías, en virtud de los contratos suscritos –y, en su momento, prorrogados– para la prestación del servicio de telecomunicaciones.



