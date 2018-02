Tecnologías a favor de la protección y la educación

Si usted tuviera la opción de elegir, preferiría ¿llamar a lista y al escuchar su apellido o nombre diría ‘presente’ (como ha sucedido siempre) o que su profesor, a través de reconocimiento facial sepa quién asistió y quién no a la clase? Y si no tiene la opción de elegir, ¿qué pensaría de que su rostro o el de su hijo esté en un sistema que lo identifique?



Uno de los principales ejes de la transformación educativa en el mundo es el uso acertado de la tecnología, para lo cual es necesario no solo garantizar su implementación sino construir un entorno adecuado para su uso.

La educación no puede ser ajena a los avances y las trasformaciones digitales que buscan responder a las necesidades de los estudiantes.



“Por medio de la implementación de la tecnología es posible formar personas que trabajan en los cambios que requiere su propio país, ya que es capaz de adaptarse a las exigencias de cada sector”, asegura Misael Gómez, director en Colombia de Ellucian, empresa de tecnología para la educación. “Eso quiere decir que las condiciones en las que crece un niño en América Latina no son iguales a las de uno en Europa, por lo que el impacto con la tecnología es diferente, y su implementación también debe serlo”, agregó.

Reconocimiento facial

Una de las iniciativas que pretenden transformar el entorno educativo de un niño es la implementación de una cámara con reconocimiento facial en el salón de clases. La alternativa le permitiría al docente controlar la asistencia de los alumnos



Las opciones en el mercado, por lo menos en Colombia, no son muy altas, pero Gómez sugiere que en el momento de implementar cualquier tecnología, “es necesario que haya un previo acuerdo entre padres, directivas y estudiantes, ya que son decisiones que no se toman a la ligera. Puesto que no todas las personas están de acuerdo con que su rostro o el de sus hijos habite en un sistema que lo identifique”.

Seguridad parental

Probablemente uno de los aspectos más importantes para los padres en la elección de un colegio para sus hijos es la seguridad, pero no es suficiente con que las instalaciones físicas cumplan con este requisito.



Es necesario tomar medidas de seguridad que garanticen que los dispositivos también lo están, ya que premeditar la situación puede disminuir los riesgos que habitan en internet.



Por esto existen alternativas que se pueden usar en casa o en instituciones; por ejemplo, la aplicación Eset Parental Control, que permite examinar el contenido que el menor visita. Además, permite bloquear el contenido inapropiado que puede aparecer en el celular, tableta o computador del menor.

Carreras universitarias

Los estudiantes de carreras universitarias pueden encontrar en la tecnología un espacio ávido de información y accesibilidad. Lo mismo sucede con la educación a distancia. Market Research Future calcula que el mercado global de educación en línea totalmente virtual va a aumentar un 24 por ciento al año entre 2017 y 2023.



Colombia no está atrás en esta cifra, ya que la oferta de cursos 100 % en línea o que combinan la modalidad presencial con la interacción vía web aumenta cada año. Así, “la educación a distancia ha logrado revolucionar la forma de aprender y ha transportado el conocimiento de un aula a lugares como una casa, una oficina, hoteles y municipio alejados, logrando así llegar a cada más personas en el mundo”, afirmó Gómez.

¿Y las instituciones?

Los datos de 2016 del Centro Nacional para Estadísticas Educativas, en Estados Unidos, muestran que uno de cada cinco estudiantes reportan haber sufrido bullying. Otro estudio, de 2010, muestra que solo el 36 por ciento de los niños que fueron víctimas de este abuso llegaron a reportarlo. Aquí es donde regresamos a la posibilidad de instalar cámaras con el propósito de que la institución mantenga el control de lo que suceda entre los menores.



De otro lado, la misma cámara que hace ‘llamado a lista’ permitiría grabar clases y por medio de inteligencia artificial, sería capaz de medir, por medio de gráficos, el interés de los alumnos por determinada clase o profesor.

Realidad aumentada

Si se trata de sorprender a los estudiantes, sobre todo a los más pequeños, basta con implementar la realidad, un campo cada vez más explorado por compañías como Google, la cual lanza aplicaciones para sistema Android para explorara esta alternativa.



Las posibilidades son diversas, según el propósito de los padres o la educación; con todo, lo ideal es que la tecnología sea parte de las clases, de la vida y de la seguridad de los menores.



SHARON DURÁN E.

Redacción tecnología

@Sharo_Durane