Tecnología de rayos X podría acelerar la búsqueda de oro oculto

Una revolucionaria tecnología de rayos X que puede detectar y analizar oro no visto esta funcionando en Australia, el segundo mayor productor del mundo, y hay planes de introducirla en África.

La nueva tecnología, desarrollada por la agencia nacional de ciencia de Australia, usa rayos X de alta potencia para impactar muestras de roca y activar átomos de oro y otros metales.



Un detector altamente sensible recoge características únicas para determinar sus concentraciones.



El sistema está operando en la instalación MinAnalytical de Ausdrill Ltd. en Perth, y se establecerán dos mas en los yacimientos auríferos de Kalgoorlie en los próximos meses, dijo la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO, por sus siglas en inglés) en un comunicado el jueves.



Ausdrill tiene planes de introducir la tecnología en África a mas largo plazo. La adopción de la tecnología no podría llegar en mejor momento.



El Consejo Mundial de Oro ha estimado que la oferta mundial podría haber alcanzado su punto máximo, mientras que Frank Holmes, responsable ejecutivo de US Global Investors Inc., dijo el mes pasado que la oferta minera alcanzó un máximo en 2017 o lo hará este año.



"Hemos visto la introducción de maquinaria autónoma en las minas, la adopción de la tecnología de clasificación de mineral en el procesamiento de minerales, y ahora la tecnología de rayos X para avanzar en la cadena", dijo Gavin Wendt, analista senior de MineLife Pty.



"Los descubrimientos de oro significativos son mucho mas difíciles de identificar, por lo que un proceso que pueda mejorar drásticamente la exploración sera bienvenido".



El sistema de prueba de fotones analizará al menos 50.000 muestras al mes, a un coste similar a los métodos convencionales, y también se puede aplicar a otros minerales, como la plata y el cobre, según el comunicado de CSIRO.



Es una alternativa mas rápida, mas segura y mas ecológica, señaló la organización.





BLOOMBERG