Amazon estudia tecnología para conservar alimentos sin refrigeración

Amazon.com Inc está analizando una tecnología desarrollada por primera vez para el ejército estadounidense para producir comidas preparadas que no necesitan refrigeración, mientras busca nuevas formas de fortalecer su presencia en el lucrativo sector de la alimentación en Estados Unidos.



La mayor minorista del mundo por internet está analizando vender platos preparados como estofado de carne o una tortilla de vegetales ya el próximo año, según personas que conocen este tipo de tecnología para la conservación de alimentos.

La tecnología pionera en la preparación de alimentos, conocida como esterilización térmica asistida por microondas (MATS, por sus siglas en inglés), fue desarrollada por investigadores de la Universidad Estatal de Washington y está siendo lanzada al mercado por una empresa llamada 915 Labs, con sede en Denver (EE. UU.)



El método consiste en colocar paquetes sellados de alimentos en agua a presión y calentarlos con microondas por varios minutos, de acuerdo con 915 Labs. A diferencia de los métodos tradicionales de procesamiento, donde los paquetes están en ollas a presión hasta por una hora hasta que tanto las bacterias como los nutrientes han desaparecido, los platos conservan su sabor y textura naturales, dijo la compañía.



También pueden permanecer en una estantería durante un año, lo que los haría adecuados para el almacenamiento de Amazon y su modelo de negocio de entregas.

Los platos serían fáciles de almacenar y entregar porque no requieren refrigeración y podrían venderse a un precio bastante menor que el de la comida para llevar que se pide en un restaurante. Si la vanguardista tecnología alimentaria llega a buen puerto y Amazon la implementa a gran escala, sería un gran paso para una compañía que busca captar más clientes en un sector recientemente explorado con opciones de comidas para llevar a casa.



"Obviamente ven que esto como un potencial punto de inflexión y una posibilidad de conseguir una marca privada de carácter único, que es lo que están buscando", dijo Greg Spragg, un exejecutivo de Wal-Mart Stores Inc y ahora jefe de una empresa emergente que trabaja con la tecnología MATS



"Ellos probarán estos productos con sus consumidores y tendrán una idea de hacia dónde podrían llegar". Amazon, que no quiso hacer comentarios sobre el tema, envió en febrero un equipo de trabajo a la Universidad Estatal de Washington para reunirse con Juming Tang, jefe del departamento de ingeniería de sistemas biológicos del centro de educación y un desarrollador clave de la tecnología.



"Amazon acaba de empezar con esto", dijo Tang en una entrevista. "Ellos necesitan entregar comidas a los hogares (...) Están contratando gente del sector alimenticio como locos".



