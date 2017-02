La tecnología tras el 'show' de drones de Lady Gaga en el Super Bowl

En un momento de tensiones políticas en EE. UU., no fue casualidad que Lady Gaga escogiera comenzar su presentación en el estadio NRG de Houston con una versión de 'This Land Is Your Land' y el juramento a la bandera.

Vestida con un traje plateado con hombreras y botas altas, la cantante entonó el emotivo tema mientras detrás de ella el cielo parecía llenarse de estrellas.





Se trataba, en realidad, de 300 drones de la compañía Intel que dibujaron la bandera estadounidense. Muchos pensaron que se trataba de un espectáculo en vivo, pero esa parte tuvo que grabarse antes del partido final del Super Bowl para cumplir con las reglas sobre aviones no tripulados en EE. UU.



El trabajo de Intel en materia de drones se concreta en su proyecto Shooting Star, una flotilla de 500 aparatos con notables capacidades de coordinación. En octubre del año pasado, la firma dio una demostración de dichas capacidades al romper el record mundial al mayor número de drones en vuelo de manera simultánea. El despliegue de luces en el cielo nocturno de Alemania se logró con la participación de un solo piloto, que operaba todo desde una laptop. (Además: El mensaje de diversidad de Lady Gaga en el medio tiempo del SuperBowl)

Previamente, la flota de drones de Intel había colaborado con Disney para reproducir, en uno de los resorts de la Florida, una recordada escena de la película Enredados. En lugar de linternas flotantes, los drones se encargaron de iluminar el cielo de Disney Springs.

Los drones del proyecto Shooting Star están hechos de espuma sobre estructuras plásticas. Dado que están diseñados para volar en espacios densamente poblados, es clave que sean livianos (pesan menos de 300 gramos) y seguros (sus rotores están protegidos por ‘jaulas’ que evitan el contacto con las hélices). La luz la producen dispositivos LED. Cuando la flotilla entera alza vuelo, tiene la capacidad de reproducir hasta 4.000 millones de combinaciones distintas.

Por supuesto, Intel trabaja en darles a sus drones usos más allá de los espectáculos aéreos. Incorporando su tecnología RealSense, ha desarrollado drones que mapean terreno en tiempo real. En las fábricas de Airbus en Europa, son equipos Intel (montados en drones AscTec Falcon) los encargados de la revisión óptica de las aeronaves, llevando a 15 minutos un proceso que solía tomar dos horas.

