Taxistas también solicitan el cierre de Cabify

Por medio de una acción de tutela instaurada al Tribunal Superior de Medellín, el ciudadano Jorge Eliecer Úsuga, quien ejerce como taxista de la ciudad de Medellín, solicita al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Tecnologías de la Información el cierre inmediato de Cabify, la aplicación de transporte de origen español que permite solicitar un vehículo.



De acuerdo con la queja, la plataforma afecta gravemente los derechos fundamentales al trabajo, a una vida digna y al salario mínimo vital y móvil del ciudadano.

El demandante, manifiesta sentirse vulnerado debido a que “muchos usuarios, por la moda de la era digital y las telecomunicaciones, han decidido acudir a estos servicios de transporte ilegales”, afirmando además que “el servicio no está respaldado por una empresa habilitada y que la aparición de la plataforma ha hecho que se reduzcan los ingresos de los conductores de vehículos tipo taxi, afectando así el derecho fundamental al trabajo”.



Por ahora, Cabify no interpondrá ninguna acción o recurso frente a este caso pero ante este hecho Camilo Sarasti, director general de la plataforma en Colombia, señaló que “el uso de la tecnología y los nuevos conceptos de economía colaborativa son los principales factores de disrupción en sectores que nunca se habían preocupado por reinventarse". "Es normal que en algunos casos el gobierno y gremios como el de taxistas nos vean como “enemigos”, los estamos obligando a mejorar”, dijo.



Agregó que “el usuario no escoge usar Cabify por moda sino porque la calidad del servicio responde a sus necesidades y encuentra en la app la opción más segura y confiable para transportarse”.



