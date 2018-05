Taxify, el rival europeo de Uber, alcanza estatus de unicornio

30 de mayo 2018 , 08:56 a.m.

La empresa europea de viajes particulares Taxify OU se catapultó a la legión de los unicornios con una tasación de 1.000 millones de dólares tras recaudar fondos de un grupo de inversores encabezados por la alemana Daimler AG.

En esta nueva ronda, Taxify obtuvo 175 millones de dólares del fondo europeo de capital riesgo Korelya Capital, de Taavet Hinrikus - el cofundador de TransferWise Ltd.- y de una serie de antiguos inversores, entre ellos el servicio chino de viajes compartidos Didi Chuxing, según un comunicado.



Además, un representante de Daimler se unirá a su junta. Los fondos se usaran para desarrollar su tecnología y mejorar las operaciones en sus mercados locales en Europa y en África, dijo la compañía.



Fundada en Estonia en 2013 por su máximo ejecutivo, Markus Villig, que por entonces tenía 19 años, hoy Taxify cuenta con más de 10 millones de pasajeros en más de 25 países.



El número de viajes realizados por la empresa se decuplicó el año pasado, según el fundador. "Aquí hay una gran oportunidad, y vamos tras el crecimiento", dijo en una entrevista Villig, quien creo la primera versión de la plataforma con dinero que le habían prestado sus padres para ir a la universidad. "A medida que continuamos expandiéndonos, necesitaremos reunir más capital, pero no hemos decidido si eso sería a traves de una OPI o una recaudación de fondos privados".



La inversión se suma a la cartera de empresas tecnológicas y servicios de movilidad europeos de Daimler, que ya cuenta con casi 22 millones de clientes. En agosto, Didi Chuxing acordó invertir en Taxify y colaborar con ella.

La empresa había recaudado alrededor de 2 millones de euros de inversores en capital riesgo. Los rivales de Uber Technologies Inc. -entre ellos Taxify, MyTaxi, Lyft Inc. y Ola- están intensificando la batalla por dominar los viajes particulares en Europa.



Startups locales recaudan fondos y adversarios globales comienzan a presionar a los entes reguladores locales para ganar un punto de apoyo en la región.



Gran parte de la oportunidad percibida proviene de los recientes conflictos de las empresas con los reguladores de la región: tanto Uber como Taxify apelaran la sorpresiva decisión de Transport for London -tomada en septiembre- de prohibir las aplicaciones por temas de seguridad y normativa.



Taxify está negociando con los entes reguladores en el Reino Unido y espera recomenzar las operaciones -que se interrumpieron una semana después de su lanzamiento en Londres- antes de fin de año, dijo Villig.





