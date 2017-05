No caiga en la trampa del año gratis de Netflix

09 de mayo 2017 , 10:08 a.m.

09 de mayo 2017 , 10:08 a.m.

Si le ha llegado un mensaje en WhatsApp que dice: 'Netflix te está ofreciendo 1 año de acceso gratuito', tenga cuidado porque se trata de una estafa que se ha vuelto viral en las últimas semanas.



La estafa, que se expande en múltiples idiomas, tiene como objetivo robar información del teléfono para distintas clases de suscripciones con costo o abriendo la aplicación de mensajería del sistema para enviar SMS a un número prémium, informa la compañía de seguridad Eset.

El engaño funciona de la siguiente manera: luego del primer clic en el mensaje, el usuario es redirigido a un dominio externo a Netflix, que curiosamente utiliza un certificado de confianza.

Este es el mensaje falso que circula en la aplicación de mensajería. Foto: Eset

La página promete un 'beneficio' solo si previamente el usuario comparte el enlace fraudulento con al menos diez de sus contactos.



Mientras, la página verifica el número de veces que el usuario presiona el botón para compartir y, en caso de no alcanzar el total, generará el siguiente aviso, obligando a la víctima a seguir distribuyendo el enlace.

Para hacer efectivo el 'beneficio', el usuario debe compartir el mensaje con 10 contactos. Foto: Eset

La clave de estos engaños es llamar la atención de los usuarios desprevenidos FACEBOOK

TWITTER

Para finalizar la activación del supuesto beneficio, la víctima es redirigida a otras páginas web falsas que utilizan los atacantes para robar la información personal del usuario.



De hecho, Eset explica que el engaño también induce a descargar aplicaciones desde sitios no oficiales.

La estafa induce al usuario a que descargue aplicaciones desde repositorios no oficiales. Foto: Eset

¿Cómo defenderse de esta estafa?

Aunque este engaño no descarga ningún tipo de virus y tampoco explota vulnerabilidades en los equipos conectados. el riesgo más inminente es el robo de información personal.



En ese sentido, la firma de seguridad recomienda tener en cuenta los siguientes consejos en caso de haber compartido el enlace con sus contactos.



- Hágale saber a los contactos a quienes les distribuyó el contenido que se trata de una estafa, por lo cual no deben seguir propagando el mensaje.



- Comuníquese con su operador móvil para asegurarse de que no esté suscrito, sin darse cuenta, a servicios de mensajería prémium con costo.



- Si instaló alguna aplicación luego de acceder al enlace, elimínela de inmediato.



“La clave de estos engaños es llamar la atención de los usuarios desprevenidos, y a través de este falso beneficio aumentar el número de víctimas engañadas. Es importante tener en cuenta que si recibimos alguna oferta, promoción o beneficio que es demasiado bueno para ser real, hay que pensar dos veces antes de ingresar al enlace o compartirlo con nuestros contactos”, informó Lucas Paus, especialista de Eset Latinoamérica.



TECNÓSFERA