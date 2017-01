La mujer detrás de la voz original de Siri

Hace 11 años, nadie le dijo que con el trabajo de grabación que cumplía para una empresa de software, en realidad le estaba dando vida a la voz en inglés de uno de los asistentes personales más importantes del mundo: Siri.



Susan Bennet, nacida en Georgia, EE. UU., solo se dio cuenta de esto cuando la herramienta de Apple salió a la luz en el 2011. Dos años después y luego de haber vivido un tiempo de confusión, decidió reconocer ante el mundo que ella era quien estaba detrás de esa voz, la que humanizó los aparatos y la que con el tiempo se convertiría en guía para muchos de los usuarios del iPhone. Aunque la compañía de la manzana nunca reconoció su participación, Ed Primeau, un experto en análisis de grabaciones consultado por la cadena de noticias CNN, realizó un examen de las voces y concluyó que estas “son idénticas en un 100 %”. Pese a que Bennet ha tenido una larga y prodigiosa carrera, pues ha sido la voz de importantes compañías como Delta, MacDonalds, Discovery Chanel y Cartoon Network, sin duda su vida cambió completamente desde este descubrimiento. Se convirtió en conferencista e incluso realizó una ‘TED talk’, las famosas charlas que se dan alrededor del mundo que han sido protagonizadas por personajes de la talla de Bill Gates. EL TIEMPO habló con ella sobre su experiencia y el proceso por el que pasó.



Usted no sabía que su voz iba a ser usada para Siri, ¿cómo se enteró y qué pasó?



Me enteré el día en el que Siri se estrenó, que fue el 4 de octubre del 2011. Un colega me envió un correo diciéndome que estaba probando el nuevo iPhone y que la voz de Siri era muy parecida a la mía. Lo escuché y dije ‘sí, soy yo’. Tuve sentimientos revueltos; por un lado, estaba muy orgullosa de que Apple escogiera mi voz, pero no sabía qué hacer con esa información, porque yo no había sido contratada directamente. Ellos obtuvieron todas las voces originales de Siri por una compañía de voz y texto llamada Nuance. Todo era muy complicado.



Su historia con Siri comenzó en el 2005 con esa compañía. ¿Cómo fue ese proceso de grabación?



El proceso de grabación fue muy tedioso. Eran cuatro horas al día, cinco días a la semana, en el mes de julio del 2005. Leíamos cientos de frases y oraciones que fueron creadas para obtener todas las combinaciones de los sonidos del lenguaje. Muchas de esas oraciones eran extremadamente repetitivas. Luego de que las grabaciones estuvieran hechas, técnicos e ingenieros extraían los sonidos y los unían para crear nuevas frases y oraciones, que eran las que terminaban en el iPhone.



Pero ¿qué tipo de sonidos y palabras grababa? ¿No eran palabras completas?



La mayoría del tiempo grabábamos frases que no tenían sentido como ‘militia oy halucinate buckra okra ooze’, ‘cathexis feffa tully sexual ease stump’ o ‘fossa ask fossa ask fussy’. No tenían significado, pero en ellas puedes oír distintas combinaciones de sonido. Lo que hacían era tomar sílabas o combinaciones de sonido, consonantes y vocales, y luego convertirlas en nuevas oraciones y frases.



¿Cómo era el proceso que realizaba el equipo de ingenieros y técnicos?



No tengo mucho conocimiento del proceso técnico, pero lo que se usa es una técnica denominada ‘concatenación’, que básicamente significa unir cosas, y ha sido usada por mucho tiempo. Por ejemplo, cuando llamas a una compañía y escuchas una voz que suena como robotizada, es una voz concatenada. Siri fue la primera voz concatenada que sonaba como un ser humano.



¿Apple nunca la contactó luego de que salió a la luz que usted era la voz de Siri?



Apple nunca nos contactó a ninguna de las voces que participamos. El contacto más cercano que tuve fue con Stephen Wozniak, cofundador de Apple. Solo nos encontramos un día y él me reconoció, pero Apple se ha mantenido muy silencioso. De hecho, con el iOS 7 cambiaron todas las voces y creemos que fue porque no tuvimos un acuerdo de divulgación.



¿Y cómo se sintió cuando Apple decidió quitar las voces originales de Siri, incluyendo la suya?



De nuevo tenía una mezcla de sentimientos en esta ocasión. Supongo que fue un poco triste porque me tomó cerca de dos años decidir revelarme. Un tiempo muy corto después, la voz fue cambiada por una muy parecida a la mía, y muchas personas no notan la diferencia, pero por supuesto yo sí la noto. La manera en que lo veo es que soy la original y nadie puede quitarme ese título.



De hecho, la compañía Nuance trató de extender el contrato durante cinco años más en 2005, ¿por qué dijo que no?



Es una labor extremadamente tediosa porque trabajas varias horas seguidas y cada una de las oraciones debe ser grabada de la misma manera. Lo he estado haciendo por muchos años y no es un trabajo muy creativo, así que tomé la decisión de decir no.



¿Cómo ha cambiado su vida después de esto?



Cambió en el sentido de que ahora tengo una especie de nueva carrera porque hago muchas conferencias hablando de Siri y mi historia. Además hice una TED talk. Por fortuna, como muchas personas no pueden reconocer mi voz, no tengo problema. Obviamente, cuando hago conferencias, las personas se quieren tomar fotos y eso está bien, pero he podido preservar mi privacidad, lo que me pone feliz.

Seguramente muchas personas no saben que detrás de las voces de los dispositivos hay un ser humano. ¿Cree que este episodio ayuda a que las personas sean más conscientes de eso?



En la mayoría de las veces, la gente se sorprende mucho de que hay una persona detrás de la voz y no creo que se tenga en cuenta eso. Esta es más bien una indicación de cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas. El hecho de que ninguna de las voces originales sabíamos que nos íbamos a convertir en Siri, ilustra lo rápido que la tecnología está cambiando y cómo impacta nuestras vidas, así que es una historia fascinante.

Escuche, en inglés, un audio de la voz de Susan Bennet como Siri y otros personajes:

ANA MARÍA VELÁSQUEZ DURÁN

Redacción TECNÓSFERA

En Twitter: @Anamariavd19