Sancionan a Udrive Colombia y Smart Taxi con $516 millones

La Superintendencia de Transporte confirmó la sanción a Udrive Colombia y Smart Taxi con 516 millones de pesos cada una, pues según la entidad, las aplicaciones tecnológicas violan las normas de transporte vigentes en el país.

El fallo, que es de segunda instancia, asegura que esas compañías intervienen directamente en la prestación de servicio de transporte no autorizado, a través de la administración de plataformas tecnológicas desarrolladas para contactar a pasajeros con conductores de vehículos de servicio público de transporte especial.



Para la entidad, esto es un problema porque "no media el respectivo extracto de contrato que exige la norma, para brindar seguridad y cobertura de pólizas de seguro en caso de accidente a todos los usuarios".



La resolución concluyó que estas empresas prestan sus servicios de forma continua, posicionándose en el mercado e interactuando permanentemente con propietarios de vehículos, conductores y usuarios del servicio.

El fallo evidenció, además, que Udrive Colombia y Smart Taxi prestan el servicio individual de pasajeros tipo taxi en vehículos de servicio especial, los cuales no están autorizados por la ley para atender dicha modalidad.



Al respecto, Javier Jaramillo, superintendente de puertos y transporte, dijo en un comunicado que las empresas de tecnología que presten el servicio de transporte público deben regirse bajo las normas vigentes.



"Las sentencias recientemente emitidas por la Corte Constitucional, la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dan la razón: las empresas de tecnología que faciliten la prestación del servicio de transporte público deben regirse bajo las normas vigentes que regulan este sector en el país que decidan operar", advirtió Jaramillo.



Hasta el momento, la Supertransporte informó que ya son siete las sanciones impuestas en los últimos tres años –por un valor total de $3.377 millones– a plataformas tecnológicas que facilitan la prestación de transporte no autorizado en el país: dos multas a Uber, por un total de $795 millones; una a Cabify, Easy Taxy y Go Special Car, cada una por $516 millones.



