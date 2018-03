Netflix volverá a subir sus precios en Colombia

27 de marzo 2018 , 07:28 a.m.

Netflix, la popular plataforma de video por streaming, que acumula 117 millones de usuarios en 190 países, anunció un reajuste de precios en Colombia. Las tarifas por suscripción mensual aumentarán en dos de sus tres modalidades. La compañía indicó que el cambio de precio buscará “mejorar la experiencia” y ayudar a que los usuarios encuentren lo que quieren ver “aún más rápido”.



El plan básico, que permite visualización en una sola pantalla a la vez, se mantendrá en el precio actual de 16.900 pesos mensuales. Las otras dos modalidades aumentarán en un promedio de 1.000 pesos por pantalla.

El plan estándar, que permite contenidos de alta definición y visualización simultánea en dos pantallas, subirá 2.000 pesos y pasará de costar 22.900 a 24.900 pesos. El plan premium, que permite contenidos en 4K y la visualización simultánea en cuatro pantallas, subirá 4.000 pesos, pasando de 28.900 a 32.900 pesos.



En el transcurso de este mes, los usuarios del servicio serán notificados con los cambios correspondientes a su membresía.



Colombia, según un reporte de Quartz Media en 2017, es uno de los tres países con la suscripción a Netflix más barata del mundo, con un valor de aproximadamente 5,8 dólares mensuales.



La plataforma, reconocida por ser el hogar de series como 'Stranger Things', 'Jessica Jones', 'Orange is The New Black', entre otras, recordó que el último aumento de tarifas que hubo en el país ocurrió en 2015.



