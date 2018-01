Una app deportiva revela la ubicación de bases secretas militares

El debate sobre los riesgos de los servicios de geolocalización se ha vuelto a activar luego de que la aplicación deportiva Strava, una red social que registra los recorridos de las personas y que pueden ser vistos en teléfonos y bandas inteligentes, publicara un mapa en el que muestra las rutas más usadas por sus usuarios en distintas partes del mundo.

Lo que no se percataron es que dentro de los llamados "mapas de calor" se desvela también la ubicación de las bases militares secretas del Ejército de EE. UU. y centrales nucleares, teniendo en cuenta los registros de soldados que usaron la app.



La plataforma, que es usada por deportistas para identificar rutas de carreras populares en las principales ciudades, reveló los puntos en donde se concentran los militares en lugares como Afganistán y Siria o la ubicación de infraestructuras críticas como centrales nucleares en España. Muchas de estas zonas no son visibles en las vistas de satélites de Google Maps u otros servicios de geolocalización.

El analista de seguridad Nathan Ruser fue el primero en identificar el error. “Las bases estadounidenses son claramente identificables y mapeables. Si los soldados usan la aplicación como lo hacen las personas normales, al activar el seguimiento cuando van a hacer ejercicio, podría ser especialmente peligroso", dijo Ruser, según registra el diario británico The Guardian.



De acuerdo con ese medio, el mapa, que fue publicado en noviembre de 2017, muestra más de 3 billones de puntos de datos GPS individuales. Sin embargo, no solo se desvelan datos de zonas de conflicto directo. “Por ejemplo, un mapa de Homey Airport, Nevada, la base de la Fuerza Aérea de los EE. UU. comúnmente conocida como Área 51, registra a un ciclista solitario que viaja desde la base a lo largo del borde oeste de Groom Lake, marcado en el mapa de calor por una delgada línea roja”, señala The Guardian.



Aunque Strava asegura que los usuarios pueden activar sus actividades como privadas para que estas no sean incluidas en los mapas de calor, la revelación reaviva la polémica sobre la protección a la intimidad de los usuarios y lo que se hace con la información que es registrada en los servidores de estas compañías. Strava señala que los usuarios cuentan con varias herramientas de personalización que les permiten, por ejemplo, ocultar la actividad que comienza o termina en una determinada zona u decidir si mostrar o no la información sobre los entrenamientos realizados. Además, resalta Strava, entre las ventajas que ofrece la plataforma se encuentran la posibilidad de compartir su ubicación con personas conocidas o familiares.



